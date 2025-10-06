Българските "кралици" продължават непобедени на Европейското по шахмат! Първи успех и за мъжете

Националните отбори на България и при жените, и при мъжете записаха победи във втория кръг на Европейското отборно първенство по шахмат в Батуми, Грузия. "Кралиците", които станаха първенци на предходния шампионат в Будва през 2023 година, се справиха с 2,5:1,5 точки със състава на Нидерландия. При мъжете представители ни, водени от старши треньора Кирил Георгиев, постигнаха първи успех с 2,5:1,5 точки срещу Исландия.

Победи за Нургюл Салимова и Виктория Радева

Победи за България записаха Нургюл Салимова, която се наложи с белите фигури над Махтелд ван Фореест, и Виктория Радева, която се справи с Марлис Бенсдорп-Де Лабака също с белите фигури. На първа дъска Антоанета Стефанова завърши реми с черните с Елине Руберс, а поражението, което претърпя Белослава Кръстева на трета дъска от Анна-Мая Казарян, само оформи крайния резултат. С победата си България запазва пълния си актив от 4 мач-точки, след като надделя на старта над Чехия.

При мъжете Мартин Петров с белите фигури на втора дъска и Момчил Петков с черните фигури на трета дъска записаха победи над Гудмундур Кяртансон и Ханес Стефансон. Радослав Димитров направи реми на четвърта дъска с Александър Домалчук-Йонасон, а на първа дъска Аркадий Найдич отстъпи пред Вигнир Стефансон. Във вторник предстоят партиите от третия кръг на турнира.

