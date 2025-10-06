Животът на руския щурмовак на фронта в Украйна е всичко на всичко 12 дни. Това написа Z-блогърът Владимир Романов в своя телеграм канал, следван от 135 000 абонати. Така той обясни защо той самият не е подписал договор с руското военно министерство, въпреки че му е била предложена сумата от около 70 000 долара.

Романов казва, че ако подпише договор, веднага ще бъде изпратен като щурмовак, макар да е завършил Военномедицинската академия с курс по военна медицина и отделно умело да управлява дронове. Тези умения обаче нямат значение, казва той, защото именно обикновени щурмоваци най-много липсват на фронта.

"Защо няма достатъчно щурмоваци? Защото командирите ги смятат за разходен материал. Изпращат им нови и нови, а Генералният щаб изисква от тях придвижване напред, а за придвижването има премии", откровен е Романов.

Подпиша ли договор с Министерството на отбраната, от този момент започватда текат моите 12 дни, казва Z-пропагандистът.

И описва това така:

Ден първи: подписваш договор и отиваш на полигона;

Ден втори - единадесети: провеждаш подготовка на полигона;

Ден дванадесети (последен): елиминират те.

По думите му, в най-добрия случай, само един от двама щурмоваци в горещите точки на фронта достига позицията, за която е изпратен.

В повечето случаи щурмоваците биват убити от дронове. Романов обясни също, че мотивацията на руските войници, които отиват на война в Украйна, е семействата им да получат обезщетения след като те бъдат убити.