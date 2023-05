Украински и руски данни: Известно затишие в боевете при Бахмут (ВИДЕО)

Според нея, за цялото изминало денонощие са извършени едва 26 руски пехотни атаки по целия фронт.

В дневния си обзор ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, коментира именно този факт, както и че украинският генщаб вече не говори за боеве в самия Бахмут, а в околностите му. В случая – неуспешна руска атака към Хромово, на 2 километра западно от Бахмут. Зам.-министърът на отбраната на Украйна Анна Маляр казва същото в профила си в Телеграм – за намаляла интензивност на боевете, както и че украинците запазват позиции в югозападната част на Бахмут, в района "Литак", при т. нар. Самолетен паметник. От руска страна, един от свързаните с Евгений Пригожин информационни източници в лицето на ФАН обаче твърди, че там нямало украински военни.

Говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати съобщи за напредък от 200 до 400 метра по фланговете на Бахмут, а украинският телеграм канал "Бахмутски демон" твърди, че имало 100 метра напредък около полунощ, като има информация за превзети нови позиции на висок терен от украинците. След като вчера сутринта руският пропагандист Семьон Пегов предупреди, че украинците са напреднали към Ягодно (1 километър северозападно от Бахмут), днес вече Пегов пише, че нямало активни бойни действия през изминалото денонощие.

Руските националисти се бунтуват: Пригожин иска смяна на Шойгу, Губарев нападна Путин (ВИДЕО)

A video from unit TERRA operating in the Bakhmut direction. A Russian warehouse filled with ammunition was hit by 155mm projectiles. pic.twitter.com/jY8OqJpfS9