Руските националисти се бунтуват: Пригожин иска смяна на Шойгу, Губарев нападна Путин (ВИДЕО)

Руската армия е деградирала заради "системата на подлизурството" и заради успешното реформиране на украинската армия "ние можем да загубим Русия", смята Пригожин.

Според Пригожин ситуацията може да бъде спасена чрез смяна на ръководството на Министерството на отбраната на негови военни приятели и реформиране на армията по подобие на ЧВК "Вагнер". Той смята още, че началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов трябва да бъде сменен с бившия командир на Обединената групировка на войските в Украйна Сергей Суровикин, под чието ръководство руснаците отстъпиха Херсон на украинските въоръжени сили.

"Слушам Путин, но Шойгу (бел. ред. - руският военен министър Сергей Шойгу) трябва да бъде отстранен", категоричен е Пригожин, който е известен и с прякора си Готвача на Путин.

В същото време Пригожин каза, че във "Вагнер" се бият 6000 души, които успешно "могат да командват рота", намеквайки за възможността за създаване на нова руска армия на базата на нейната ЧВК.

Пригожин прогнозира, че резултатът от войната в Украйна ще бъде "стотици хиляди жертви" и призова за въвеждане на военно положение в Русия, смъртно наказание, започване на нова мобилизация, обръщане на икономиката към война и "няколко години живот в образа на Северна Корея“.

Руският олигарх обаче се противопостави на използването на ядрени оръжия от Русия срещу Украйна, сравнявайки подобен ход с опит да убиеш с брадва съсед, който те е ударил в лицето. ОЩЕ: Параноя: Путин в окупираните територии, за да се убеди, че Шойгу не го лъже?

