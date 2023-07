Украински източник: Кримският мост е бил атакуван с дронове, ето какви са щетите (ВИДЕО)

Мостът е бил атакуван с помощта на дронове през нощта между 16 и 17 юли, твърди неназован източник от Службата за сигурност. "Беше трудно да се достигне до моста, но в крайна сметка се оказа възможно", казва той.

Все още няма официално потвърждение нито от руска, нито от украинска страна за атака с дронове. Руснаците съобщават за двама загинали - мъж и жена от Белгородската област на Руската федерация.

