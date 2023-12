Украински общински съветник взриви 3 гранати на заседание: 26 ранени (ВИДЕО 18+)

От кадрите от видеонаблюдението в стаята се вижда как мъжът влиза и остава прав до вратата докато вътре на висок глас върви обсъждане. В един момент мъжът казва: "А може ли аз?" и хвърля гранатите на пода. По всичко изглежда, че хората в стаята в първия момент дори не разбират, че те са истински, защото никой от присъстващите не се отдръпва.

Самият общински съветник е в критично състояние.

Meanwhile in Ukraine:



During a meeting of the local village council, a Transcarpathian deputy threw three grenades on the ground to settle a dispute.



26 were injured, 6 of them in serious condition.