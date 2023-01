Украински пилот, убил 600 руски войници, загина при бойна мисия в Донбас

Пилотът е загинал по време на изпълнение на бойна задача в източната част на Украйна на 27 януари. Самолетът му е бил свален от руски изтребител, обявиха от бригадата във Facebook.

По техни данни Мурашко се е опитал да отклони самолета си, за да не падне върху жилищни сгради в град Шабелковка, Донецка област. Усилията му коствали време и го накарали да лети по-ниско, поради което в крайна сметка не могъл да катапултира безопасно.

Мурашко "загина като герой", заявиха от бригадата.

Според тях пилотът е извършил 141 полета от началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна на 24 февруари миналата година. Той е унищожил около 70 руски бронирани машини, над 80 автомобила, около 30 цистерни с гориво и е убил около 600 руски войници.

Мурашко е удостоен посмъртно със званието Герой на Украйна.

