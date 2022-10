Украинският генерален щаб: Руснаците се готвят за улични боеве в Херсон

Every morning should start with a coffee, no matter what. Good morning to everyone! pic.twitter.com/zOwR4hIk9M

Според данни на британското разузнаване, руснаците са завършили изграждането на понтонен мост в близост до Антоновския мост. За пръв път в тази война за целта са използвани баржи. А в своя дневен доклад за войната в Украйна американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) коментира, че вероятно част от руските части ще останат активни на фронтовата линия в Херсонска област, за да може другите да се изтеглят на източния бряг на Днепър. Въпросът е какво ще е качеството на тези руски части, прикриващи отстъплението - ако не са добре обучени и става въпрос за новомобилизирани резервисти, може да се стигне до повторение на видяното в Харковска област през септември. Доказателство, че руснаците очакват тежки времена през ноември и пропагандата им вече подготвя руското общество за загубата на Херсон, е и предаване по руската държавна телевизия с думите на военния кореспондент на "Комсомолская правда" от Херсонска област:

По информация на украинския генерален щаб, руснаците освобождават от пациенти болницата в Нова Каховка. Именно там, както и в Берислав, се очаква да са следващите големи настъпления на украинските войници в Херсонска област. Отделно, в Енергодар руски войници ограбват изоставени жилища, твърдят украинците.

В предаването "Фейгин LIVE", Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, коментира, че руснаците нямат интерес да взривят язовира на ВЕЦ Каховка. Причината, по думите му - едно такова евентуално действие носи риск от по-унищожителна вълна по източния бряг на Днепър, т.е. именно там, където руснаците отстъпват сега.

При Бахмут руснаците твърдят, че ЧВК Вагнер са успели да пробият от югоизток през украинска укрепена позиция и че навлизат към центъра на града. Информацията обаче идва от руския пропагандист Семьон Пегов, който няколко часа по-късно в телеграм канала си уточнява, че вагнеровците са превзели "най-малко укрепената украинска позиция" в района на Опитно, т.е. извън самия Бахмут.

В Луганска област, ЧВК Вагнер се готви за сериозна защита - с фортификации при Горски. Важна новина е и тази, че Володимир Зеленски е подписал закон, с който се разрешава на жените доброволно да се записват в украинската армия.

Иначе снощи, 21 октомври, всички изстреляни руски ракети по Киев са отбити. Не така обаче стоят нещата в Луцк, Ривно и Хмелницки. В Луцк е ударена електростанция, прекъснат е токът. В Хмелницки също няма ток за момента. Ударено е и енергийно съоръжение в Одеска област. Само че изглежда все повече ПВО техника идва от Запада в Украйна - дори руският телеграм канал "Рибар" съобщава за доставка на германската радиолокационна система TRML-4D, която е способна да открива и проследява до 1500 летящи обекта на височина до 30 километра. Максималният обхват на откриване е 250 км (150 км за самолети и 60 км за свръхзвукови ракети), а минималният е 10 метра. TRML-4D е допълнителна част от германското ПВО IRIS-T.

