Украинското отмъщение за разстреляни предали се украински военни при Авдеевка: ВИДЕО

Става въпрос за случай от края на 2023 година - в местността при Степово, която се намира на 3 километра северозападно от Авдеевка. Боевете там са особено жестоки - какво е състоянието към датата на този материал, научете: Руската операция "Ил-76" не постигна успех в Съвета за сигурност на ООН (ВИДЕО)

Украинската реакция е светкавична - защото украински военни, оператори на дронове, заснемат и виждат на живо какво се случва. Моментално е извършена щурмова операция от шестима войници от 47-ма бригада. Тази бригада беше основна ударна сила в третата украинска контрааофанзива в западната част на Запорожието (направлението Орехов - Токмак - Мелитопол), преди да бъде прехвърлена през есента на 2023 година да защитава Авдеевка.

Разказът за операцията можете да видите в долните видеокадри - припомняме, че след случилото се украинското разузнаване не потвърди ликвидирането на руските военни, разстреляли предалите се украински войници. Причината към онзи момент - липсата на сигурна информация.

