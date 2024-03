Украинското разузнаване хакна руски системи за онлайн гласуване (ВИДЕО)

Източник от разузнаването потвърди пред Kyiv Independent, че в момента се правят опити за нарушаване на вота, като добави: "Там, така или иначе, няма избори или демокрация".

Разузнаването съобщи официално днес, че ръководството на руското министерство на отбраната е разрешило на военнослужещите, участващи в т.нар. специална военна операция (войната в Украйна), да гласуват за Путин, без дори да отидат до избирателните секции. "Това значително улеснява фалшифицирането на резултатите от страна на "избирателните комисии"", пишат от ГУР.

За доказване на самоличността на тези гласуващи вече не се изисква паспорт или военна карта - достатъчно е дори фотокопие на документите им.

"Очевидно е, че по този начин руските "избирателни комисии" ще се опитат да увеличат броя на гласоподавателите на Путин, като включат в "гласуването" така наречените "мъртви души". По-специално, наред със съществуващите военнослужещи, те планират да включат и онези, които наскоро са били убити, изчезнали или пленени", твърдят от военното разузнаване на Украйна.

