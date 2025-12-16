Спорт:

16 декември 2025, 12:45 часа 391 прочитания 0 коментара
Песков: Без коледно примирие, готови сме за мир в Украйна при нашите условия

"Искаме да спрем войната (в Украйна), да постигнем нашите цели, да защитим нашите интереси и да гарантираме бъдещ мир в Европа - това е нашето желание". Думите са на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков и са цитирани от руската пропагандно-информационна държавна агенция РИА Новости.

Какво значи "да постигнем нашите цели"? Да се отстранят "първопричините" за войната, които от руска гледна точка са предполагаемите "заплахи за сигурността на Русия от украинска и изобщо от западна посока", които се дължат на разширяването на НАТО на изток и предполагаемото "изтребване" от украинското правителство на всичко, което е "свързано с Русия и руския свят (русский мир)", включително руския език, култура, православие и медии.

По въпроса с евентуално примирие поне по Коледа, който беше повдигнат от германския канцлер Фридрих Мерц, говорителят на Путин беше също ясен, както е по принцип - не, Русия се стремяла към "устойчиви решения".

Песков заяви, че Кремъл не е видял никакъв официален документ с искани от Украйна и Европа гаранции за сигурност, затова и не коментира само медийни публикации.

Пред ТАСС Песков каза и, че Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп са говорили за последно на 16 октомври - по телефона. Разговорът е продължил 2,5 часа.

Ивайло Ачев
мирни преговори Дмитрий Песков война Украйна мир Украйна първопричини
