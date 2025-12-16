Песков: Без коледно примирие, готови сме за мир в Украйна при нашите условия

"Искаме да спрем войната (в Украйна), да постигнем нашите цели, да защитим нашите интереси и да гарантираме бъдещ мир в Европа - това е нашето желание". Думите са на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков и са цитирани от руската пропагандно-информационна държавна агенция РИА Новости.

Още: САЩ обещават на Украйна сигурност, подобна на тази по член 5 на НАТО, но "намалението" скоро изтича

In a phone interview, Peskov claimed Russia’s goal is to stop the war (it got itself bogged down in) - and even to “ensure peace in Europe” (which it has spent the last years tearing apart). You really couldn’t make it up. pic.twitter.com/s78lip0EUv — WarTranslated (@wartranslated) December 16, 2025

Какво значи "да постигнем нашите цели"? Да се отстранят "първопричините" за войната, които от руска гледна точка са предполагаемите "заплахи за сигурността на Русия от украинска и изобщо от западна посока", които се дължат на разширяването на НАТО на изток и предполагаемото "изтребване" от украинското правителство на всичко, което е "свързано с Русия и руския свят (русский мир)", включително руския език, култура, православие и медии.

По въпроса с евентуално примирие поне по Коледа, който беше повдигнат от германския канцлер Фридрих Мерц, говорителят на Путин беше също ясен, както е по принцип - не, Русия се стремяла към "устойчиви решения".

Песков заяви, че Кремъл не е видял никакъв официален документ с искани от Украйна и Европа гаранции за сигурност, затова и не коментира само медийни публикации.

Пред ТАСС Песков каза и, че Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп са говорили за последно на 16 октомври - по телефона. Разговорът е продължил 2,5 часа.

Още: Жена в Одеса не трепва от войната в небето зад гърба ѝ: Натискът на Тръмп за какъв да е мир увяхва (ОБЗОР - ВИДЕО)