Украйна е на косъм от преговори за влизане в ЕС: Важно съобщение от Кипърското председателство

Кипърското председателство официално обяви, че започва подготовката за отваряне на Първи клъстер с глави в преговорите за присъединяване на Украйна и Молдова към Европейския съюз. Това бележи важен етап по пътя им към европейска интеграция и изпраща силно послание за единство и решителност на ЕС, уточняват от председателството в официалния си профил в социалната мрежа "Х".

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"В следващите дни ще продължим да работим всеотдайно за финализиране на дискусиите в Европейския съвет за официалното откриване на клъстера. Кипърското председателство, водено от подхода, основан на заслугите, постига резултати по отношение на разширяването, което е стратегически приоритет и една от най-трансформиращите политики на Европейския съюз", се добавя в съобщението.

Τοday the Cyprus Presidency initiated the preparation for the formal opening of Cluster one in the accession negotiations of Ukraine and Moldova.



This marks a significant milestone in their European integration path, and sends a strong message of EU unity and determination.



In… — Cyprus Presidency of the Council of the EU 2026 (@CY2026EU) June 3, 2026

Припомняме, че досега пътят на Украйна към ЕС беше блокиран от Унгария - но по времето на вече бившия унгарски премиер Виктор Орбан, който приключи своя път във властта. Наследникът му Петер Мадяр е отворен към това Украйна да продължи по пътя си към ЕС, а двете държави постигнаха важно споразумение точно по един от въпросите, заради които и Орбан слагаше спирачка - за унгарското малцинство в Украйна. Орбан, обаче, спираше процеса главно с аргумент, че Украйна е във война - ОЩЕ: Унгария и Украйна се споразумяха по един от най-спорните въпроси между тях

Освен това, украинският президент Володимир Зеленски постави за цел влизане на Украйна в ЕС до 2027 година. Многократно той коментира, че Украйна и Турция трябва да са част от ЕС, защото имат най-силните армии в Европа.