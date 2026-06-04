Украйна е на косъм от преговори за влизане в ЕС: Важно съобщение от Кипърското председателство

Кипърското председателство официално обяви, че започва подготовката за отваряне на Първи клъстер с глави в преговорите за присъединяване на Украйна и Молдова към Европейския съюз. Това бележи важен етап по пътя им към европейска интеграция и изпраща силно послание за единство и решителност на ЕС, уточняват от председателството в официалния си профил в социалната мрежа "Х".
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"В следващите дни ще продължим да работим всеотдайно за финализиране на дискусиите в Европейския съвет за официалното откриване на клъстера. Кипърското председателство, водено от подхода, основан на заслугите, постига резултати по отношение на разширяването, което е стратегически приоритет и една от най-трансформиращите политики на Европейския съюз", се добавя в съобщението.
Τοday the Cyprus Presidency initiated the preparation for the formal opening of Cluster one in the accession negotiations of Ukraine and Moldova.— Cyprus Presidency of the Council of the EU 2026 (@CY2026EU) June 3, 2026
This marks a significant milestone in their European integration path, and sends a strong message of EU unity and determination.
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Припомняме, че досега пътят на Украйна към ЕС беше блокиран от Унгария - но по времето на вече бившия унгарски премиер Виктор Орбан, който приключи своя път във властта. Наследникът му Петер Мадяр е отворен към това Украйна да продължи по пътя си към ЕС, а двете държави постигнаха важно споразумение точно по един от въпросите, заради които и Орбан слагаше спирачка - за унгарското малцинство в Украйна. Орбан, обаче, спираше процеса главно с аргумент, че Украйна е във война - ОЩЕ: Унгария и Украйна се споразумяха по един от най-спорните въпроси между тях
Освен това, украинският президент Володимир Зеленски постави за цел влизане на Украйна в ЕС до 2027 година. Многократно той коментира, че Украйна и Турция трябва да са част от ЕС, защото имат най-силните армии в Европа.