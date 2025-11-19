Украйна готви армия от 30 000 бойни робота срещу Русия

Виктор Павлов, командир на украинската Трета отделна десантно-щурмова бригада и основател на Училището за подготовка на оператори на наземни роботизирани системи, заяви пред международни медии, че Украйна ще се нуждае от приблизително 30 000 наземни роботизирани системи до следващата година. Това може да изглежда като трудна задача, но Украйна по същество е изчерпала военните си резерви и трябва много бързо да ги попълни, пише The National Interest.

До края на 2025 г. Украйна планира да въведе в експлоатация 15 000 наземни роботизирани системи. Само през първото тримесечие на тази година вече са подписани 31 договора. Повечето от тези системи се произвеждат в страната, за да се намалят разходите. Цената зависи от конкретния модел. По-малките и по-лесни за производство роботи струват около 10 000 долара всяка, докато по-модерните системи могат да достигат 50 000 долара за брой.

Необходимостта от наземни роботи

Наземните роботизирани системи не са играчки. Украинските въоръжени сили ги използват за различни бойни и спомагателни цели – от логистика и евакуация на ранени до разминиране и дори огнева поддръжка. Украинските подразделения вече използват тези машини в бойни мисии в тежки условия на фронтовата линия. Украинските лидери наричат тези машини “пробив”, защото им позволяват да изпълняват изключително опасни мисии, без да застрашават личния състав, съобщи Defense News.

От 2024 г. Киев прилага тригодишен план за разширяване на производството на въздушни дронове, системи за електронна война и наземни роботизирани платформи. Заедно с военно-промишления комплекс украинското правителство стартира инициативата Brave1 и активно я развива. Според Defense News в процес на разработка е широка гама от безпилотни наземни превозни средства (UGV) с различни конструкции.

В момента вече са регистрирани или се разглеждат над 200 различни дизайна на наземни роботи.

Трета щурмова бригада на украинските въоръжени сили твърди, че в скорошна операция са използвани само наземни роботизирани системи и дронове с изглед от първо лице (FPV). Междувременно, както Ройтерс съобщи по-рано, украинските въоръжени сили създават "отделни роботизирани транспортни единици", за да ускорят разполагането им. Най-модерните модели могат да бъдат оборудвани със съвременно оръжие. Една такава система, наречена Krampus, е въоръжена с термобарични ракетни установки, предназначени за противодействие на пехота и лекобронирани машини.

Естествено, използването на нови технологии е рисковано и затруднено от редица предизвикателства. Много от тези роботи все още се усъвършенстват. Неравният терен, калта, снегът и други препятствия, характерни за бойните полета в Източна Украйна, възпрепятстват ефективната им работа. Освен това надеждните комуникации са от решаващо значение, но в съвременните бойни зони поддържането на контрол над обширен и сложен терен е трудно, особено в условията на интензивна електронна война.

Получаваш това, за което плащаш

Въпреки че има системи, предлагани на цена под 10 000 долара всяка, по-скъпите алтернативи обикновено са по-надеждни и по-ефективни. Друго предизвикателство е самата доктрина за използване на безпилотни системи. Командирите и личният състав ще трябва да разработят нови тактики, включително начини за интегриране на дронове в традиционните пехотни, инженерни и артилерийски формирования. Докато това не се случи, тези системи няма да оправдаят инвестициите.

Освен това производството на десетки хиляди наземни роботи представлява сериозно предизвикателство за украинската индустрия. Тъй като страната е подложена на постоянни атаки, особено срещу инфраструктурата ѝ, проектът е изложен на смущения – дори ако на теория местното производство е по-икономично. Дори и военно-промишленият комплекс на Украйна да набира скорост по време на войната, доставката и поддръжката на 30 000 единици е задача, която е по-лесно да се назове, отколкото да се изпълни.

Ако обаче Украйна успее да реализира амбициозния си проект за създаване на 30 000 безпилотни наземни робота, те значително ще укрепят намаляващите сухопътни сили на страната. На фона на постоянни загуби и недостиг на персонал роботите ще запълнят празнината и ще поемат трудоемки или опасни задачи. Кампанията за увеличаване на броя на тези системи ще стимулира и развитието на местната индустрия, укрепвайки не само военния, но и общоиндустриалния капацитет на Украйна.

Използването на роботи за логистика, евакуация на ранени и дори настъпателни операции ще промени оперативните принципи на фронтовите части. Някои видове дронове може да се окажат значително по-полезни от традиционните превозни средства или пилотирани платформи – особено в условията на висок риск при операции срещу руските сили, пише още The National Interest.

Следователно амбицията на Украйна да придобие 30 000 безпилотни наземни робота е дръзък ход, който ще постави на сериозно изпитание нейната обсадена военно-индустриална база. Ако страната успее, това ще ѝ даде значително преимущество спрямо противника.

Превод: Ганчо Каменарски