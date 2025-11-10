Украйна иска ли, иска "Томахоук", а се оказва, че сама е направила по-мощна ракета (ВИДЕО)

Украйна се отказа от ядрените си оръжия и от промишленост, която произвеждаше една трета от оръжията на Съветския съюз, довери се на Запада и Кремъл да я защитят, а три десетилетия по-късно се оказа в ситуация, в която да се бори за оцеляването си. Бруталната война на диктатора Владимир Путин накара украинците да се учат в движение на нов тип военни действия. Сега страната е принудена да се задоволи с импровизирано производство на оръжие, съчетавайки стари технологии с IT ноу-хау. Последната иновация е крилатата ракета FP-5 "Фламинго" с обсег от 3000 км, максимална скорост 900 км/ч и полезен товар над един тон. Тя вече бе използвана за удари дълбоко на руска територия.

По-добра ли е "Фламинго" от "Томахоук"?

"Фламинго" се задвижва от турбовентилаторен реактивен двигател от съветската епоха. Някои от тези двигатели са изкопани от сметища, пише британското издание The Independent в свой материал. В него най-важният акцент е, че украинската ракета има два пъти по-голям обсег от американската "Томахоук", за която Киев не спира да настоява, носи два пъти повече експлозиви и струва приблизително същите пари.

Що се отнася до обсега, в зависимост от версията "Томахоук" има обхват съответно от 1600 и 2500 км, т.е. в най-мощния си вариант тя не е два пъти по-слаба като обхват от "Фламинго".

Снимка: ракета "Томахоук", Getty Images

Но основното предимство на "Фламинго" е, че е изцяло под контрола на украинските сили. САЩ намалиха способността на Украйна да използва американски ракети ATACMS срещу руски цели и все още не дават "Томахоук", за които Европа би платила всички средства. Освен това използването на британските далекобойни ракети Storm Shadow и на френската им версия SCALP изисква американски сателитни данни. Тези оръжия също бяха ограничавани в продължение на месеци.

За разлика от това, Киев може да изстреля „Фламинго“ по всяка цел, която пожелае. Ракетите нанасят удари дълбоко в Русия и са предназначени да унищожат способността на Москва да води война в Украйна. Насочването им към нефтопреработвателни заводи имаше осезаем ефект. Руската федерация на моменти загуби около 20% от капацитета си за гориво, а цените на бензина скочиха с 10%. Украйна се фокусира върху специални инсталации в нефтопреработвателните заводи на Русия – те са предимно внесени от Запада, а на Москва ѝ е забранено да купува още заради санкциите.

Тъй като доставките на оръжие от западните страни са толкова несигурни, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна сега произвежда около 60% от собствените си оръжия.

Дроновете, които производителят на "Фламинго" прави

„Когато имаш пистолет, насочен към главата ти, не мислиш за стандарти, мислиш: „Това трябва да работи“. А огромното постижение на украинското правителство е да намали бюрократичния натиск колкото е възможно, за да може технологията да процъфти. И точно това се случи с нашата компания. Не ни интересуваше дали отговаряме на стандартите на НАТО. Интересуваше ни само оръжията ни да са ефективни на фронта, а не на хартия. В резултат на това успяхме да произведем много ефективно оръжие", казва главният технологичен директор на Fire Point Ийна Терех, цитирана от The Independent.

Именно нейната компания произвежда ракетите "Фламинго" и други боеприпаси като дронове FP1 и FP2 с по-къс обсег, подобни на иранските "Шахед", използвани от Русия. Първите са били често използвани за атаки срещу Руската федерация, дори и в Москва. Вторите, носещи полезен товар от 150 кг, са често бъркани с американски ракети с голям обсег поради експлозивната си сила. Тяхната стойност се състои в това, че са евтини и бързи за производство. Изработването на крилата отнема няколко часа, а на фюзелажа (от смес от пластмаса и въглерод) - 30 минути.

Терех настоява, че не се пестят средства за електрониката на оръжията - напротив, те са проектирани да заобикалят руските системи за заглушаване. Украйна сваля около 90% от руските дронове от типа „Шахед“. Следователно трябва да се предположи, че украинските дронове имат сходна ефективност. Те трябва да са интелигентни и евтини за производство, за да могат да проникнат през противовъздушната отбрана.

FP1 и FP2 струват около 50 000 долара всеки. Украински официални лица оценяват, че съвременните "Шахед"-и може да струват до 250 000 долара всеки. Независими оценки поставят цената на руските дронове по-близо до 80 000 долара.

За Украйна ценовата конкуренция е важна. Европейският съюз - най-големият поддръжник на Киев, е икономически блок - който е поне девет пъти по-голям от руската икономика и четири пъти по-голям по отношение на покупателната си способност. Съюзниците на Украйна могат да надхвърлят разходите на Русия, ако решат, но досега не са го направили. Войната в момента е предимно в застой. Тя балансира превъзходството на Русия по отношение на човешките ресурси с мотивацията и иновациите на Украйна, въпреки че последното предимство рискува да изчезне, защото Москва бързо се поучи от по-ранните кървави грешки на бойното поле.

И все пак е важно да се уточни, че всичко сочи към това как Киев може да се превърне в доминираща сила в бъдещето на Европа във военно отношение. "Всички трябва да пораснем и да изградим собствената си сигурност с нашите собствени ръце", казва Терех. Това означава да се сложи край на зависимостта от Америка.

"Това, което научаваме от работата си в Украйна, е, че трябва да се диверсифицираме и да разчитаме на себе си. Трябва да разчитаме на собствените си ресурси и това е, което трябва да направи Европа", допълва тя.

