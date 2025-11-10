Гърция затяга контрола: Дължиш глоба – оставаш без кола

При нарушения на пътя в Гърция вече глобата ще трябва да бъде заплатена на излизане от страната. Министерство на цифровото управление в Атина въвежда нова цифрова система за свързване с митниците в страната, която работи в реално време и блокира излизането на хората, докато не си платят глобите. "Ако човек няма пари да си плати глобата, автомобилът остава на границата, а шофьорът може да премине. Той може да се върне, за да си плати глобата и да си прибере колата", обясни кореспондентът на Нова телевизия.

ОЩЕ: Пояснение за глобите в Гърция: Може ли с яке зад волана и с чанти на седалката

Нова система за контрол

Новата система представлява камери с изкуствен интелект, които ще следят не само за превишена скорост и пътни нарушения, но и нарушения по отношение на самия шофьор - ако по време на движение използва мобилен телефон или е без колан. "Всяко нарушение ще може да се засече, като ще могат да се правят снимки и на самия водач, коментира Бойка Атанасова.

ОЩЕ: Глобите стигат до 4000 евро: Гърция наказва за телефон зад волана, докато в Сърбия удрят по бавните шофьори

Глобите могат да се плащат на границата, в пощенските клонове, но и по електронен път. Промяната се прави заради ниската събираемост.

Глоба за колан ще има не само за шофьора, но и за пътниците, като глобата за това нарушение на човек започва от 30-50 евро.