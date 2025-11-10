Войната в Украйна:

10 ноември 2025, 12:28 часа 648 прочитания 0 коментара
След поредната загуба: Лудогорец извади свой играч от националния отбор на България

Българският шампион Лудогорец взе решение да извади Антон Недялков от националния отбор по футбол на България за предстоящите две срещи с Турция и Грузия. "Орлите" взеха решението след поредната загуба през сезона - срещу Арда Кърджали. Разградчани са в серия от 5 поредни шампионатни срещи без победа и изостават сериозно от лидера Левски, а Недялков няма да се присъедини към лагера на националния отбор заради сгъстения цикъл от мачове.

Недялков отпада поради "физическо претоварване в резултат на сгъстения игрови цикъл на клубния му отбор", информираха от Българския футболен съюз. Той игра като титуляр срещу Арда през уикенда, но бе заменен в 78-ата минута. В Лудогорец очевидно са преценили да съхранят силите му, дори и да няма контузия. Недялков е нужен на отбора с опита си, а и в последните години на няколко пъти отсъстваше дълго от терените заради травми, което сега кара "орлите" да се застраховат.

Петко Христов също отпада от селекцията на Александър Димитров

Освен Антон Недялков, от националния отбор отпада и друг защитник - Петко Христов. Той ще пропусне предстоящите два мача на България заради контузия. По-рано пък стана ясно, че селекционерът Александър Димитров няма да може да разчита и на крилото на Левски Радослав Кирилов, който не игра в дербито срещу ЦСКА заради контузия, но се очаква да се завърне в рамките на 10-12 дни. Иначе Александър Димитров реши да повика защитника на датския Вейле Стефан Велков.

