След поредната загуба: Лудогорец извади свой играч от националния отбор на България

Българският шампион Лудогорец взе решение да извади Антон Недялков от националния отбор по футбол на България за предстоящите две срещи с Турция и Грузия. "Орлите" взеха решението след поредната загуба през сезона - срещу Арда Кърджали. Разградчани са в серия от 5 поредни шампионатни срещи без победа и изостават сериозно от лидера Левски, а Недялков няма да се присъедини към лагера на националния отбор заради сгъстения цикъл от мачове.

Антон Недялков бе изтеглен от националния отбор за мачовете с Турция и Грузия

Недялков отпада поради "физическо претоварване в резултат на сгъстения игрови цикъл на клубния му отбор", информираха от Българския футболен съюз. Той игра като титуляр срещу Арда през уикенда, но бе заменен в 78-ата минута. В Лудогорец очевидно са преценили да съхранят силите му, дори и да няма контузия. Недялков е нужен на отбора с опита си, а и в последните години на няколко пъти отсъстваше дълго от терените заради травми, което сега кара "орлите" да се застраховат.

Още: Треньорът на Лудогорец отчете своя грешка и обясни от какво имат нужда "орлите"

Петко Христов също отпада от селекцията на Александър Димитров

Освен Антон Недялков, от националния отбор отпада и друг защитник - Петко Христов. Той ще пропусне предстоящите два мача на България заради контузия. По-рано пък стана ясно, че селекционерът Александър Димитров няма да може да разчита и на крилото на Левски Радослав Кирилов, който не игра в дербито срещу ЦСКА заради контузия, но се очаква да се завърне в рамките на 10-12 дни. Иначе Александър Димитров реши да повика защитника на датския Вейле Стефан Велков.

Още: Какво става с Лудогорец?! "Осакатена" Арда задълбочи кризата на "орлите" в голово шоу