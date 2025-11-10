След триумфа с Бленджини: Българската федерация по волейбол заложи на италиански треньор и при жените

Българската федерация по волейбол взе решение да назначи италиански селекционер и в женския национален отбор. На заседание на Управителния съвет бе гласувано Марчело Абонданца да застане начело на женския тим, като той получи 10 гласа "за". 5 гласа получи Иван Петков, а с 1 глас бе подкрепен Радослав Арсов. Така подобно на мъжкия национален отбор, където се гласува доверие на Джанлоренцо Бленджини, сега и при жените ще се разчита на италиански специалист.

Марчело Абонданца е новият селекционер на женския национален отбор по волейбол на България

Договорът на Абонданца е за срок от 2 години, с опция за удължаване с още 1. Пред него са поставени минимални цели за запазване на мястото на отбора в Лигата на нациите през следващия сезон, както и класиране сред първите 10 на Европейското първенство. А неговото име е познато на българския волейбол, тъй като той вече заемеше тази позиция в миналото.

Абонданца е добре познато име в световния волейбол, като има богат опит както на клубно, така и на национално ниво. В кариерата си е водил водещи отбори като Вила Кортезе (Италия), Рабита, Баку (Азербайджан), Фенербахче и THY (Турция), както и Хемик, Полице(Полша). На международната сцена Абонданца е работил и с националните отбори на България, Канада и Гърция.

"Българската федерация по волейбол пожелава на Марчело Абонданца успех, вдъхновение и много победи с националния отбор на България", написаха от родната централа, оглавявана от Любо Ганев.

