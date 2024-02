Украйна изпепели цял склад руски танкове и БТР-и и обяви старт на производство на своя гаубица (ВИДЕО)

Официално Украйна започва сериойно производсто на самоходната гаубица "Богдана" - тя работи със 155-милиметрови снаряди. "Богдана" се прочу в боевете за Змийския остров: С уникално оръжие Украйна би войниците на Путин на острова, където им каза "иди на ..." (ВИДЕО)

"Богдана" може да изстрелва до 100 снаряда дневно, а за да "загрее" т.е. да е в пълноценен режим на работа ѝ трябва само един изстрел. За сравнение, артилерийските системи Мста-Б от съветската епоха трябва да изстрелят два снаряда, за да се пристрелят и чак с третия целта бива уцелена - това са официалните резултати от тестовете, пише в съобщение на украинския генщаб (СНИМКИ) за производството на "Богдана".

Technological superiority is critical on the battlefield. The Ukrainian-made Bohdana 155-mm self-propelled howitzer with the projectile delivery mechanism destroys the occupiers. 📹: 47th Artillery Brigade pic.twitter.com/jE8g7kJRnh

Междувременно, продължават да излизат видеокадри от фронта в Украйна. В долните две видеа се вижда как руска бронирана военна техника и войници биват удряни - от мина, както и от дронове. Особено впечатляващо е как цял склад с руски танкове и БТР-и бива подпалена от FPV дронове - тези машини са на цена от около 200-300 долара, без да броим боеприпасите, които им се слагат:

🔥Ukrainian units of the Bulava strike unit of the Bohdan Khmelnytskyi Separate Presidential Brigade managed to find and fly FPV drones into a Russian warehouse. Among Russian losses are a BMPT Terminator, two S-60 anti-aircraft guns, two T-72 tanks, a BMP-3 and two URAL trucks… pic.twitter.com/29JZwzXPdE