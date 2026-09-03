Левски взима нападател от елита на Испания

Левски работи усилено на трансферния пазар за привличането на нов централен нападател. "Сините" са набелязали румънско острие, което играе в турския Трабзонспор, но имат и резервен вариант. Ако на "Герена" не успеят да привлекат съотборника на Мохамед Салах, те ще се насочат към нападателя на Депортиво ла Коруня Закария Едашури, пишат колегите от "Мач Телеграф". От началото на сезона той не е започвал среща като титуляр.

Левски има резервен вариант за централния нападател

В отсъствието на Мустафа Сангаре в Левски все още не са намерили кой да замести малиеца качествено. Хуан Переа няма същото влияние върху играта на "сините" а Евертон Бала и Рейналдо, които също играха на позцията, не са типични централни нападатели. Затова Левски си търси нов вариант в атаката, като първият избор на "Герена" е съотборник на Мохамед Салах в Трабзонспор. Но според информациите, ако трансферът не бъде осъществен, "сините" ще се насочат към Закария Едашури. Той е нидерландец с марокански корени и играе за елитния испански Депортиво ла Коруня.

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Закария Едашури е резерва в Депортиво ла Коруня

Закария Едашури играе за Депортиво ла Коруня от зимата на 2025 г. Със "синьо-белите" той си спечели промоция обратно в Ла Лига през миналия сезон. Общо на сметката си за Депортиво Едашури има 56 мача, в които е вкарал 17 гола и е дал 6 асистенции. Но от началото на настоящата кампания той не влиза в плановете на отбора, като записа 30 минути в една среща, за в другите две остана неизползвана резерва.

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