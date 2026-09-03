Милан ще разчита на млад български талант: Може да играе срещу Левски

През последните години много млади българи опитаха да започнат професионалния си футболен път в Италия. Сред тях попада и Валери Владимиров, който играе за примаверата на Милан, но напоследък все по-често попада в първия отбор. Старши треньорът на "росонерите" Рубен Аморим го използваше в приятелските мачове по време на предсезонната подготовка, а след края на летния трансфрен прозорец, българинът остана на "Сан Сиро".

Валери Владимиров може да играе за Милан

Според журналиста Лука Бианкин, Владимиров вече е част от ротацията на Аморим и се очаква да получи минути в Серия А и Лига Европа през този сезон. Ето какво каза Бианкин пред "La Gazzetta dello Sport": "Милан смята, че вече разполага с шестима защитници за ротацията: Хила, Де Винтер, Павлович, Габия, Диавара и Владимиров. Към тях трябва да добавим Терачано, който освен ако не се случи нещо изненадващо, няма да напусне, както и Бартезаги, който може да играе като ляв централен защитник в тройка.

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Владимиров може да играе в Лига Европа

Ако се появи специална възможност, Милан ще се възползва от нея – клубът вече показа, че е способен да харчи, така че въпросът няма да бъде финансов. Но няма отчаяно да търси централен защитник на всяка цена.Разбира се, при това положение става важно да бъдат избегнати продължителни контузии в тази зона и да се даде игрово време на Диавара и Владимиров - в Лига Европа, а понякога и в първенството". Владимиров остава в "Б" списъка на Милан за Лига Европа, където фигурурат още интересни имена на млади таланти като Давиде Бартезаги и Франческо Камарда.

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