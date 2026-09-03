Шампионкса лига няма да види българин за поредна година

Въпреки че Левски отпадна от Шампионска лига, като загуби в плейофите за влизане в основната фаза от АЕК Атина, шансовете да видим българин в най-комерсиалния европейски клубен турнир се запазиха. Именно за гръцкия шампион играе нашият национал Мартин Георгиев. От началото на сезона той изигра една среща за Купата на Гърция, като дори вкара първия си гол за "жълто-черните". Но централният защитник беше оставен извън групата за Шампионска лига.

Мартин Георгиев няма да играе в Шампионска лига

Според медиите в Гърция, оставането на Мартин Георгиев извън групата на АЕК Атина за Шампоионска лига е изненадващо до някаква степен. Както е известно, всеки отбор може да направи три промени в състава си преди старта на турнира. Очакваше се Георгиев да влезе в групата на мястото на Лазарос Рота и да играе като десен бек, но това не се случи. Тримата нови, които са сред избраниците на треньора Марко Николич за Шампионска лига са Жоао Марио, Бабис Ликоянис и Милан Виталис.

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Георгиев е резерва в АЕК Атина

Така Мартин Георгиев остава със статут на резерва в АЕК Атина, след като и миналия сезон не беше сред титулярите. Тогава той записа едва 2 мача в Суперлигата на Гърция, след като премина в столичния тим от Славия през зимата срещу 2 милиона евро. Георгиев е и национал на България, като направи дебюта си през октомври 2025 г. и от тогава има 4 мача за "лъвовете".

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