От Барселона са откраднали трансферна цел на Байерн Мюнхен

Спортният директор на Байерн Мюнхен - Макс Еберл, призна, че германският футболен клуб се е борил с Барселона за подписа на крилото Антъни Гордън. В крайна сметка баварците се задоволиха с Исмаел Сайбари от ПСВ Айндховен, но първоначалните планове за летния трансферен период са били за англичанина от Нюкасълл В крайна сметка той се е оказал прекалено скъп за германския шампион.

Антъни Гордън е бил прекалено скъп за Байерн Мюнхен

Барселона плати 80 милиона евро на "свраките" за Гордън, а вместо него Байерн се подсили с 25-годишния мароканец Сайбари за 50 милиона, който да стане заместник на Николас Джаксън, чийто период под наем изтече в края на миналия сезон. "Загубихме Николас Джаксън, наемът му приключи и беше ясно за нас, че искаме да привлечем някой нападател, независимо то състоянието на Джамал Мусиала. Това беше планът. Първо опитахме с Антъни Гордън. В един момент обаче той стана прекалено скъп за нас.

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Исмел Сайбари отиде в Байерн

Тогава Исмаел беше топ кандидат, въпреки че е малко различен спрямо Гордън. Не само заради фланговете, но може да играе и на позиция на върха на атаката. Тогава разбрахме, че той може да бъде чудесен за нас", заяви Макс Еберл пред германската телевизия "ARD". Байерн Мюнхен започна сезона в Бундеслигата с успех срещу Щутгарт с 5:1, а в първия кръг на турнира за Купата на Германия надигра втородивизионния Оснабрюк с 4:1.

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