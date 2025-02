Украйна осигури ударно свежа кръв за армията си. Кенеди-младши се прояви за Майдана (ВИДЕО)

Около 50 000 души от всички родове войски в украинската армия ще бъдат прехвърлени в сухопътните войски на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Това гласи заповед на главнокомандващия ВСУ генерал Олександър Сирски – тя е издадена на 11 януари, но за нея пише сега "Украинская правда". Вчера, 3 февруари, Сирски даде кратък отчет за старта на 2025 година и уточни, че прехвърляне на хора от небойни части на армията към такива, които са на фронта, ще има – обаче с мисъл и без да страдат от това необходими специалисти в тила: 100 млрд. долара помощ от САЩ ги няма. Кой ще командва мироопазващи сили: Зеленски не пада по гръб (ОБЗОР – ВИДЕО)

50 000 души означава 20% от хората, които в момента се бият на първа линия срещу армията на руския диктатор Владимир Путин, за да защитават Украйна – ако се приемат за верни данни на The New York Times. С тези хора ще може да се извършват повече от така необходимите ротации на изтощени до крайност украински военни части. Всъщност, очакванията са, че ще бъде извършена буквално пълномащабна ротация. Източник на "Украинская правда" от ВСУ казва точно това, като уточнява, че иначе няма как да се наберат достатъчно войници толкова бързо и има одобрен план за ротация. Това не е свързано със старт на преговори за мир - не е механизъм, който влиза в сила, защото се подготвят конкретни условия да се стигне до преговори за мир, добавя източникът.

155-та бригада – пример за ефекта от свежа кръв

Междувременно, след като първоначално сформирането на 155-та бригада на ВСУ се превърна в скандал, отзивите какво става след избухването на скандала са повече от положителни: Скандал с нова украинска бригада: Разпадна се заради грешна организация

"Има напредък, командването на бригадата се зае със задачата и постепенно въвежда ред. Дори активно ангажират медиите – не напразно напоследък има повече епизоди от боевете на 155-та бригада", пише украинският военен телеграм канал "Офицер+". 155-та бригада се включи в отбраната на Покровск – нейни части бяха разпределени към други формирования, с повече боен опит. Actualno.com засече два видеоклипа от действия на войници на бригадата, но в тях има кадри на изключително насилие и затова няма да ги покаже - Още: Тръмп спря оръжието за Украйна и пак го пусна. По-добри новини от Покровск и Курск (ОБЗОР – ВИДЕО)

🇺🇦 The 155th Brigade "Anna Kyivska" is recovering from a crisis linked to numerous desertion cases in Ukraine & France. Brigade units are now taking up its area of ​​responsibility in the Pokrovsk area, where it is carrying out combat missions, Ukrainian military correspondent… pic.twitter.com/jcIgex5AAd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 29, 2025

На този фон, известният украински журналист Юрий Бутусов направи репортаж за 156-та бригада – както и 155-та, нейният състав се обучава в Западна Европа. Репортажът по същество е призив към командването на бригадата веднага да търси и медийна помощ, ако нещата с организацията тръгнат както при 155-та бригада. Не трябва да има повече скандали по медиите, а след като се върне от обучение, на 156-та бригада трябва да ѝ се дадат поне 2 месеца за мобилизация и да има техническо обезпечение, най-вече дронове, подчертава Бутусов:

The 156th Brigade is heading for training in a European country, with the highly responsible and honorable officer, Colonel Yevhen Mezhevikin, assigned to it, — Butusov. Meanwhile, the 158th, 159th, 160th, and 162nd brigades of the AFU have been disbanded per Zelensky’s order to… pic.twitter.com/YvkbeTbksF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 30, 2025

Майдана и новата американска администрация

Новият здравен министър на Доналд Тръмп Робърт Кенеди-джуниър, който през годините многократно подхващаше какви ли не конспиративни теории, заяви пред бившия водещ на Fox News Тъкър Карлсън, че Майдана през 2013 година бил финансиран през USAID и ЦРУ. Ставало въпрос за 5 млрд. долара. Откъде Кенеди знае това отговор няма. той не представи някакви достоверни данни и доказателства за въпросните 5 млрд. долара и как били изхарчени - предвид факта, че администрацията на Доналд Тръмп вече "разпарчетоса" USAID, а Кенеди е министър на Тръмп, то едва ли би било особено трудно да подкрепи думите си с по-солидни доказателства "от извора": "Тази структура е непоправима": Илон Мъск и Доналд Тръмп закриват агенцията за помощ USAID (ВИДЕО)

Припомняме какво предизвика номинацията на Кенеди за американски здравен министър: 77 носители на Нобел: Избраникът на Тръмп за здравен министър е "заплаха"

Кенеди изобщо не крие и как се възползва в личен план от конспирациите си – например за употребата на ваксини: Ето как Кенеди-младши спечели от антиваксърска организация

In a conversation with Tucker Carlson, Robert Kennedy Jr. claims the U.S., via USAID, funded the 2014 Maidan in Ukraine with $5B. He also previously alleged that U.S. has created biological laboratories in Ukraine for the purpose of developing biological weapons for the Pentagon. pic.twitter.com/c6EXBkGa6c — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 4, 2025

Това, на което Кенеди набляга, е как бившият зам.-държавен секретар на САЩ Виктория Нюланд подреждала новото украинско правителство след Майдана и имало аудиозапис. Всъщност записът е от 2014 година и е между нея и тогавашния американски посланик Джефри Паят, като Нюланд логично както и всеки друг на нейно място обсъжда какъв сценарий би бил най-изгоден за САЩ. Само че Нюланд ругае и по адрес на ЕС зарад много меката европейска позиция спрямо Владимир Путин - това предизвика тогава скандал, а след като казва, че Виталий Кличко не бива да влиза в управлението на Украйна, той стана кмет на украинската столица Киев: Американският помощник-държавен секретар ругае ЕС?