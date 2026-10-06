Украйна отговори: Най-голямата петролна база в Москва е в пламъци (ВИДЕО)

93 украински дрона, летящи към Москва през тази нощ, са били унищожени. Това съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин в официалния си канал в Телеграм в серия от съобщения. Но в 5:14 часа Собянин публикува следното: "Между 20:30 часа на 5 октомври и 5:00 часа сутринта на 6 октомври 650 безпилотни летателни апарата летяха към Московска област. Повечето бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана на отдалечени места. 105 дрона бяха унищожени при приближаване към Москва".

Още: Зеленски: Къде е моята балистична ракета, способна да достигне Москва?

Дали това е последното съобщение - предстои да видим. Кметът на Москва не признава да има щети и разрушения за момента.

Само че украинският мониторингов канал Exilenova+ вече е геолокализирал видеокадри на пожар в линейната нефтодобивна диспечерска станция (ЛДС) "Володарска". Това е най-голямата петролна база и диспечерски център за основни петролни продукти в Московска област. Тя се намира близо до село Володарско и село Константиново. Годишният оборот на депото е 3 милиона тона петролни продукти. Суровините идват от рафинериите в Москва и Рязан, а обширна тръбопроводна мрежа директно свързва станцията и депото с ключовите летища в московския хъб (Внуково, Домодедово и Шереметиево). Има геолокализация и от руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA:

Първоначално се появиха данни, че е атакувана Московската рафинерия в квартал "Капотня", но засега не е потвърдено дали е ударена:

Преди атаката тази нощ, Собянин обяви, че 9 994 дрона са били изстреляни към Московска област между 1 септември и 5 октомври, 2026 година. Той каза, че повечето са били неутрализирани на голямо разстояние, но 862 дрона са били унищожени при приближаване към руската столица.

Още: 645 дрона над Русия и удар по водеща рафинерия, Украйна пак вади тела изпод отломките (ВИДЕО)