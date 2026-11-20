На 21 ноември (събота) LIVE студиото на Нощ на театрите ще събере актьори, режисьори и представители на театралната общност. Тричасовото talk show ще се излъчва във Facebook страницата на инициативата от 12:00 до 15:00 ч., ще има и преки включвания от различни градове в България.

В духа на тазгодишната тема "Крале и Шутове" разговорите ще надникнат отвъд сценичните образи и публичните роли, за да потърсят предизвикателствата и вдъхновението, свързани с театъра и хората, които го създават. Зрителите ще станат част от срещи, които разкриват различните лица на театъра: от репетиционния процес и актьорската професия до международното присъствие на българското сценично изкуство и мястото на културата в съвременния град.

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Началото на LIVE студиото в 12:00 ч. ще поставят Константин Еленков, Ивана Крумова и режисьорът Стайко Мурджев. Преки включвания от Пловдив, Варна и Стара Загора ще разкажат как започва театралната Нощ в различните градове. След тях Алена Вергова и Мартин Димитров ще споделят какво означава да бъдеш посланик на Нощта на театрите. Ованес Торосян ще се включи от репетиция, а Боряна Братоева и Луиза Григорова-Макариев – от Мюнхен, за да дадат техния отговор на въпроса има ли верен "отговор" в театъра.

В следващия разговор Дарин Ангелов и Яна Борисова ще разкажат защо точно в Нощта спектакълът "Аз, която те обича" се мести на нова сцена. Темите за любовта, човешките отношения и превръщането на личните истории в театър ще бъдат в центъра на разговора. В следващия панел Дончо Христев, Директор на Дирекция "Култура" на Столична община ще сподели подробности за Културния календар на София и възможностите за развитие и популяризиране на културните събития.

В 14:00 ч. LIVE студиото ще продължи с поглед към българския театър извън България. Боряна Трифонова от Народен театър "Иван Вазов" и Делян Тодоров от Младежки театър "Николай Бинев" ще разкажат за международните гастроли, срещите с публиката и способността на сценичното изкуство да преодолява езикови и културни граници. Към разговора от Пловдив ще се присъединят Тодор Дърлянов и Никола Боев от Драматичен театър – Пловдив.

Финалният разговор ще бъде посветен на кампанията "Крале и Шутове" и нейния визуален свят. Тодор "Тош" Личев, Илия Стоянов, Симеон Михалков и фотографът Васил Германов ще разкрият творческия процес около Нощта и какви са творческите търсения зад образите и посланията на тазгодишната кампания.

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Модератори на разговорите ще бъдат Мария Панайотова и Катерина Миланова от Фондация "Арт Проджектс" – организатор на европейската инициатива "Нощ на театрите" в България.

LIVE студио на 14-ата Нощ на театрите следете в събитието във Facebook.