България приключва успешно Плана за възстановяване и устойчивост и ще получи 99% от парите по него. С това се похвали вицепремиерът Атанас Пеканов на брифинг в Министерския съвет.

По думите му Европейската комисия днес одобри парите по петото плащане - над 1,7 млрд. евро, които България получава след успешното изпълнение на над 50 реформи и инвестиции.

Според Пеканов този резултат е успех на правителството. "Петото плащане идва след изпълнението на над 50 реформи и инвестиции. Този успех днес е резултат на бързите и смели действия, които предприехме още в първите дни на кабинета след заклеването му през май", каза още той.

Вицепремиерът уточни, че до пролетта на тази година България е била получила едва малко над 50% от парите по плана и рискът да ги загуби е бил реален.

Пеканов благодари на премиера Румен Радев за ясния политически ангажимент и визия да не се допусне загуба на пари. Той благодари и на председателката на парламента Михаела Доцова и на депутатите, които са гласували спешно важните реформи.

Пеканов даде и пример за това - създаването на антикорупционна комисия. "Приехме в спешен порядък създаването на антикорупционна комисия, каквато много правителства преди това не можаха да се съгласят да създадат. Благодаря на министъра на правосъдието и на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, за да можем да отключим и да спасим блокираните за България 400 млн. евро. и да се движим по тази толкова тежка за България тема", каза още Пеканов.

Според Пеканов спешната работа на министъра на правосъдието Николай Найденов и на вътрешния министър Иван Демерджиев е позволила да бъдат отключени блокираните за България 400 млн. евро.

Източник: БГНЕС

Дългият списък с успехите

Като друго голямо предизвикателство Пеканов определи енергетиката. Той благодари на енергийния министър Ива Петрова и на екипа ѝ, които по думите му всяка седмица са разговаряли с хората в региона на Стара Загора.

Според него в сферата на енергетиката са се случили много тежки, дълги разговори. "Благодаря на министъра на енергетиката Ива Петрова и целия й екип, които всяка седмица в региона на Стара Загора говореха с хората, обясняваха им, стигнаха до консенсус, че е по-добре България да не загуби 0,5 милиард евро по ПВУ и още 1 млрд. евро по фонда за справедлив преход. По-добре е тези средства да бъдат използвани за инвестции в региона. По този начин стигнахме до реформата за преструктуриране на БЕХ", добави още Пеканов.

Той благодари на МРРБ и МОСВ, че са предоговорили едно трудно задължение, а именно задължителна консолидация на ВиК на общините, които имаха собствено такова.

"Това е тема, която притесняваше общините и се радвам, че успяхме с ЕК да намерим решение за нея, за да не загубим и тук сериозен ресурс", добави още Пеканов.

Той изброи важни инвестиции в сферата на здравеопазването, културния сектор, индустриалния сектор и социалната сфера.