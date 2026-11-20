ЦСКА 1948 отново успява да се бори с трите български гранда Левски, ЦСКА и Лудогорец в Първа лига, като се намира на четвърто място в родния елит само на точка от третото място и на пет пункта от върха. "Червените" имаха известни кадрови проблеми през последните седмици, като капитанът на отбора Диего Медина отсъстваше поради контузия. Боливиецът вече е готов да се завърне в игра, но призна, че му е било твърдо в дните извън терена.

Диего Медина: "Работих изключително усърдно"

Ето какво каза Диего Медина в интервю пред "avassessoria.com": "Изключително съм щастлив, че се завръщам. Беше труден момент да бъда извън строя през цялото това време, далеч от тренировъчния процес и мачовете. Желанието ми да помагам на тима е огромно, а да гледаш отстрани, без да можеш да направиш нищо, е най-тежката част за един футболист. Работих изключително усърдно по време на възстановяването, спазих стриктно всеки един етап и вече се чувствам напълно готов да се върна в игра и да дам най-доброто от себе си както за клуба, така и за родината си.

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"На разположение съм и за националния тим на Боливия"

ЦСКА 1948 прави силен сезон и води битка в челото на класирането. Искам да помогна на отбора да запази тези позиции и да постигнем целите, които сме си поставили. Разбира се, на разположение съм и за националния тим на Боливия, което винаги е било повод за огромна гордост за мен. Ще продължа да работя здраво, за да бъда в оптимална физическа и техническа форма и да представям страната си по най-добрия начин. Чувствам се щастлив, мотивиран и готов за предстоящата поредица от мачове".

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