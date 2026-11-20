29 групи и солови изпълнители се класираха за финала на МЛАДЕЖКИЯ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН, организиран от МУЗИКАУТОР. Кулминацията на надпреварата ще бъде заключителният концерт на 20 ноември от 18:00 ч. в Дома на културата „Средец“.

Авторските музикални произведения бяха оценявани от утвърдени български музиканти и представители на творческите индустрии, сред които представители на МУЗИКАУТОР, Българскотo национално радио (БНР) и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Журито бе в състав Мая Райкова, Владимир Джамбазов, Ерсин Мустафов, Деян Каменов, Венцислав Мицов, Владимир Тодоров, Милена Николова – Миленита и доц. Цветелина Цветкова.

Вижте пълния списък с финалистите:

ГАЙТАН – „Момчета“

МЕНТАЛ – „Събуждам се“

ЮНИ – „Няма смисъл“

Patchwaves – „Unchained“

ЛИЛИ-АН –„Небрежности“

SUBLIMATION – „Трудно ли е“

RADA ILIEVA - „Море“

БОРИСЛАВА ЙОРДАНОВА – „Непознат“

NIKOL - „За мен“

DUSK IN DECEMBER – „A ROSE FOR EMILLY“

PEVEN – „Nobody“

TABOO – „Търпение“

ANYA - „Светоусещане“

РОЗЕТ – „Градът“

DUMB BLONDIE – „Spend Your Life“

PRIMA VISTA - „Stay With Me“

ELLENA – „Канелено ухание“

ИДНА - „Момина хубост

Елина Миланова – „Не мълчи“

FREAKDALE - „Без посока“

LENI – „Вдругиден“

SUNBLINDS –„Sleep Tight“

ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ – „Life Loves You“

OVERHOOK – „И нека времето спре“

ЛУДА ЯНА – „Привет“

MIRAIN – „Blurry“

SEPARATE REMAINS – „Blind Light“

NINIO - „Let Me In“

ЕЛИА ГЕОРГИЕВА & BAND – „Игри“

Наградите в различните категории са в размер на общо 4 000 евро, наред с допълнителни специални награди и професионални възможности за отличените участници. Група или изпълнител, отличени в тазгодишното издание на МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН, вече ще имат възможност автоматично да участват в селекцията конкурса „Музикални сезони“, организиран от Българското национално радио (БНР) и МУЗИКАУТОР.

Отличените в рамките на конкурса музиканти ще имат възможност да реализират звукозаписи на своите парчета с подкрепата на Българското национално радио, както и видеоклипове със съдействието на студенти на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Съвместната инициатива на МУЗИКАУТОР и Академията – Talent Hub, отваря пространство, в което младите автори, изпълнители и студентски екипи могат да обменят идеи и да създават аудиовизуални продукти в реална професионална среда.

Четвъртото издание на музикалния фестивал, което се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката и Министерството на културата. Медийни партньори на събитието са Българската национална телевизия, „Нова телевизия“ и Българското национално радио.

МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН предоставя възможност за професионална изява и представяне на авторски песни на млади творци от цяла България към по-широка публика в рамките на тридневен музикален фестивал в сърцето на столицата. Инициативата, възродена през 2024 г., се финансира от Културния фонд на МУЗИКАУТОР – институционална платформа за подкрепа на мащабни инициативи, свързани със създаването на българската авторска музика и развитието на културата и творчеството.

Надпреварата продължава традицията на емблематичния форум за млади автори, известен като „Малкия Орфей“, който от началото на 70-те до края на 90-те години на миналия век дава сцена на младите и прогресивни български творци. Днес неговата мисия продължава, за да подкрепя новото поколение български автори, като създава повече възможности за развитие и популяризиране на качествена авторска музика.