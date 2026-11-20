САЩ официално загубиха статута си на страна, свободна от морбили, а България е на първо място по заболеваемост от в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. На този фон се появиха тревожни сигнали, че случаите в София отново са започнали да растат.

"Грешните решения в сферата на общественото здраве се заплащат скъпо, много скъпо и от цялото общество! След години на благополучие САЩ изгубиха статута на страна свободна от морбили. С непремерени и научно неверни послания бе разколебано доверието във ваксините - резултат - над 5200 болни деца, 8 починали само за тази година", написа бившият главен държавен здравен инспектор Ангел Кунчев.

Кризата в САЩ

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На 17 ноември САЩ официално загубиха статута си на страна, свободна от морбили – повече от 25 години след като успешно бяха елиминирали разпространението на болестта. Решението бе взето от Панамериканската здравна организация (ПАОЗ) – регионален офис на Световната здравна организация (СЗО).

„Комисията стигна до заключението, че ендемичното предаване на морбили е възобновено в Боливия, Мексико и Съединените щати, и препоръча тези държави да бъдат лишени от статута си на територии, елиминирали морбили. Аз приех тази препоръка“, заяви директорът на ПАОЗ Жарбас Барбоса.

Избухването на епидемията от морбили се дължи на спада в нивата на ваксинация при децата и нарастващото недоверие към ваксините. Министърът на здравеопазването на САЩ Робърт Кенеди-младши по-рано промени насоките за ваксиниране на деца срещу морбили и от много години поставя под въпрос безопасността на ваксината – въпреки липсата на каквато и да е научна основа за това.

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), обхватът на ваксинацията сред американските деца, постъпващи в детска градина, е спаднал до 92,4% за учебната 2025/2026 година. Здравните експерти посочват, че за предотвратяване на предаването на вируса е необходим обхват от поне 95%.

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България с най-много случаи в ЕС

На този фон притеснителна е и ситуацията в България.

Страната ни е на първо място по заболеваемост от морбили в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, като през последните 12 отчетени месеца са регистрирани 589 случая, сочат данните на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), предаде БГНЕС.

За периода от 1 октомври 2025 г. до 30 септември 2026 г. в България са отчетени 91,5 случая на един милион жители при средно 5,1 случая за ЕС и Европейското икономическо пространство. Това означава, че заболеваемостта у нас е близо 18 пъти по-висока от средната за разглежданите 30 държави. България е на второ място по абсолютен брой заразени след Италия, където са регистрирани 651 случая. Следват Румъния с 268, Испания с 218 и Франция със 139 случая.

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Общо в ЕС и Европейското икономическо пространство са съобщени 2325 случая на морбили за едногодишния период, като 2030 от тях, или 87,3%, са лабораторно потвърдени. Италия и България заедно представляват над половината от всички регистрирани случаи, съответно 28% и 25,3%. По показателя заболеваемост на милион жители България значително изпреварва останалите европейски държави. След нея се нареждат Латвия с 26,3 случая, Румъния с 14,1, Италия с 11 и Естония със 7,3 случая на милион души. Данните за септември 2026 г. показват, че България е отчела най-много нови случаи на заболяването сред наблюдаваните държави. От общо 66 регистрирани случая в 13 страни 25 са в България, 14 в Италия, седем в Германия и четири в Норвегия.

Европейската здравна агенция отбелязва, че броят на заразените намалява спрямо предходния месец, но предупреждава, че данните могат да бъдат променени заради забавено отчитане.

Повечето случаи в България са свързани с епидемичния взрив, започнал през март 2026 г.

В отговор на разпространението на заболяването в България са приложени над 80 000 дози от комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола.

Европейските данни показват, че неваксинираните представляват значителна част от заболелите. От 2068 души с известни възраст и ваксинационен статус 1484, или 71,8%, не са били ваксинирани. Други 346 са получили една доза ваксина, а 190 са били имунизирани с две или повече дози. Особено уязвими са малките деца. Близо 28% от всички регистрирани случаи в Европа са при деца под петгодишна възраст. Най-висока е заболеваемостта сред бебетата под една година, следвани от децата между една и четири години.

За разглеждания 12-месечен период в ЕС и Европейското икономическо пространство не са съобщени смъртни случаи, причинени от морбили.

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията предупреждава, че недостатъчният ваксинационен обхват продължава да създава условия за разпространение на инфекцията. ECDC призовава здравните власти да засилят наблюдението, ранното откриване на случаите и имунизационните кампании, особено сред хората с пропуснати ваксинации и населението с ограничен достъп до здравни услуги.

За предотвратяване на епидемични взривове агенцията препоръчва поддържане на поне 95% обхват с две дози ваксина срещу морбили във всички общности.

Нов бум в София?

В същото време от Център МИР – Христо Ботев - социален център в столичния квартал „Христо Ботев“, администриран от Фондация „Здраве и социално развитие“ (Хесед), съобщиха, че в София има зачестили случаи на болни от морбили деца.

Източник: Facebook/ Център Христо Ботев

"В Инфекциозна болница има настанени вече 8 деца от кв. “Факултета“. Има отделни случаи и в кв. „Филиповци“ и други махали с нисък процент на ваксинирани деца. Преди 2 седмици почина бебе на 11 месеца, заболяло от морбили, след като майката с бебето, подписала документ, че иска да напусне болницата", написаха от центъра.

"Поради създалата се епидемиологична обстановка е много важно да се ограничат контактите с приятели, близки и роднини в кв. „Факултета“, кв. „Филиповци“ или други ромски махали. Родителите на ваксинирани срещу морбили деца могат да не се притесняват за здравето на децата си, но въпреки това е добре също да ограничат контактите, защото могат да предат вируса на морбили на други, без самите те да боледуват. Ваксинирането е единственият сигурен начин за избягване на болестта - широко разпространен метод в целия свят! Тъй като в кв. „Хр. Ботев“ все още няма регистрирани случаи, родителите на неваксинирани деца могат да побързат да направят съответната ваксина на детето си при личния лекар", гласи още съобщението на центъра.