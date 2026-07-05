Седмична прогноза за времето за 6-12 юли 2026 г.

През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд над планинските и източните райони, в понеделник на отделни места в планинските райони, а във вторник и сряда и в Източна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Тогава валежите ще са на повече места и повече по количество. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Температурите

Температурите ще се повишат слабо, в сряда максималните ще бъдат между 27° и 32°. В четвъртък, с преминаването на студен фронт, температурите ще се понижат с 2-3 градуса. В западните и централните райони от страната ще бъде слънчево, а на изток ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и все още на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В петък и събота в цялата страна времето ще бъде предимно слънчево. След обяд главно над планините ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е по-малка. Температурите отново ще се повишат и в събота максималните ще бъдат между 28° и 33°.

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