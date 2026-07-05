Казахстан спря опити за контрабанда на горива към Русия

През последните два дни Казахстан е предотвратил 61 опита за контрабанда на гориво през границата с Русия, като са конфискувани над 3 тона, скрити в допълнителни резервоари и туби. Официални лица съобщиха също, че от началото на годината са спрени 593 опита за незаконен износ, обхващащи над 40 000 литра. Това прилагане е част от по-широки мерки за защита на вътрешния пазар на фона на сериозен недостиг на гориво в Русия.

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Припомняме, че Казахстан се съгласи да достави на Русия 50 000 тона бензин "като хуманитарна помощ". Бензините АИ-92 и АИ-95 ще бъдат доставени през юли и август.

Русия води преговори с Казахстан за внос на около 50 милиона тона бензин AI-92, за да облекчи вътрешния недостиг, причинен от прекъсвания в работата на нефтопреработвателните заводи и извънпланови ремонти. Спирането на работата на няколко големи нефтопреработвателни завода в централна Русия вследствие на украински атаки с дронове е довело до спад в производството на бензин с около 25% на годишна база към края на юни.