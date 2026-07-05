Берлин алармира: Съмнения за връзки между "Алтернатива за Германия" и Русия

Трябва да се предотврати достъпът на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) до класифицирана информация, ако тя някога участва в управлението на страната. Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус. Като основен аргумент той посочи тесните връзки на партията с Русия и с руския диктатор Владимир Путин. В интервю за изданието "Билд" Писториус подчерта, че тази близост е "безспорна" и представлява риск за националната сигурност.

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"Чувствителната информация не трябва да попада в неправилните ръце", заяви той и допълни, че в момента се прави задълбочена проверка кой би могъл да получава достъп до секретни данни. По думите му това е задължително, тъй като става дума за сигурността на държавата.

В същото време АзГ, която е най-голямата опозиционна сила в Германия, е под наблюдение на службите за вътрешна сигурност в някои федерални провинции заради обвинения в екстремистки и антиимигрантски позиции, пише БТА.

Основните политически партии в страната продължават да поддържат т.нар. санитарен кордон и отказват сътрудничество с АзГ. Канцлерът Фридрих Мерц многократно е заявявал, че няма да работи с партията.

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Въпреки това АзГ се надява да спечели абсолютно мнозинство на регионалните избори през септември в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания, което би ѝ позволило за първи път да управлява на провинциално равнище.