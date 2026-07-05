ТИР се вряза в мантинелата на автомагистрала "Струма"

Тир се вряза мантинелата на автомагистрала „Струма“ в района на Бело поле. От АПИ съобщават, че временно движението при км 87 на АМ "Струма" се осъществява в активната и аварийната лента поради ПТП.

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Ограничена за движение е изпреварващата лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". Шофьорите да се движат със повишено внимание и съобразена скорост, призовават от АПИ.

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