Украйна попиля Русия с ракети и дронове: Гърмят и горят военни заводи и петролна рафинерия. В Киев няма ток, парно и вода след руски удар (ВИДЕО)

Украинските дронове и ракети тази нощ навестиха Саратовската петролна рафинерия в едноименната руска област и важния за военната индустрия завод "Протон" в град Орел, като за пореден път успяха да нанесат поражения и да подпалят пожари. В завода "Алмаз" в Ростов, който е част от "Ростех" и от руския военнопромишлен комплекс, също избухна масивен пожар през нощта на 6 срещу 7 ноември. Експлозии имаше и в Белгород.

Атаката срещу "Протон"

Въз основа на кадри от очевидци, независимият руски Telegram канал ASTRA е направил геолокализация и е установил, че в АО „Протон-Електротекс“ в Орел (Орловска област) гори огън.

Още: За 3 дни Украйна взриви 6 завода директно свързани с руските ракети: Storm Shadow също се намеси (ОБЗОР - ВИДЕО)

Интересното е, че в нощта на 7 ноември в региона беше обявена ракетна тревога.

АО „Протон-Електротекс“ е завод, който произвежда полупроводникови устройства, светодиоди и електронни компоненти за промишлеността и оборудване със специално предназначение. Според украинската страна неговите компоненти се използват в руско оръжие, включително ракети „Искандер-М“ и системи „Панцир-С1“.

Заводът вече е горял няколко пъти вследствие на украински атаки. В резултат на ударите и мащабния пожар в „Протон“ на 23 октомври загинаха петима души, а 19 бяха ранени: Украйна попиля с ракети важен за руската военна индустрия завод (ВИДЕО).

В Орел очевидци публикуваха по-рано кадри от огромен пожар, за който се твърдеше, че е възникнал в завода „Протон“:

Губернаторът на региона заяви, че производствените съоръжения на една компания са били „частично повредени“, но не спомена коя. Андрей Кличков каза само, че тя се намирала в Советския район на Орел и че имало отблъскване на масивна ракетна атака от страна на украинските въоръжени сили. "Спасителните служби работят на мястото на инцидента", допълни той.

Нападението срещу Саратовския нефтопреработвателен завод

Нефтопреработвателният завод в Саратов също се оказа в пламъци вследствие на нощна атака от страна на Украйна, потвърди отново ASTRA чрез геолокализация. В нощта на 7 ноември в града поне два пъти са зазвучали сирени за въздушна тревога, а очевидци и читатели на канала публикуваха кадри със светкавици и експлозии.

Украинският Telegram канал Exilenova+ коментира около 3 ч. след полунощ, че "в момента бойни дронове проникват към рафинерията в Саратов. Вероятно руснаците намаляват налягането в системата на предприятието, поради което факелът се вижда от различни части на града".

Още: Украйна удари рафинерията в Саратов за 15-и път през войната, подпали и пореден склад на "руския Amazon" (ВИДЕО)

Губернаторът на областта Роман Бусаргин съобщи за жертви и щети по гражданската инфраструктура в резултат на украински удари с дронове, но не даде повече подробности. Очевидци говорят за над 40 експлозии през нощта в Саратов и Енгелс - в последния град се намира голямо руско военно летище. В Енгелс е била активирана противовъздушната отбрана.

Въз основа на кадри, заснети от очевидец, е установено, че нефтопреработвателният завод в Саратов е в пламъци. Обектът на „Роснефт“ в Саратов е един от най-старите нефтопреработвателни заводи в Русия. Към 2023 г. капацитетът му за преработка на нефт е бил 4,8 милиона тона. Рафинерията е била обект на украински атаки многократно и преди това. Заводът е преустановявал работата си няколко пъти поради щети от нападения, включително през септември 2026 г., по данни на Reuters: Украинските удари върнаха преработката на петрол в Русия до нивата отпреди 20 години.

"Някъде там гори дизелов резервоар за Тръмп", иронизира Exilenova+ сделката на американския президент с диктатора Владимир Путин, която е на път да пропадне.

Пожар във важен военен завод в Ростов, взривове и в Белгород

В Ростов избухна мащабен пожар в близост до завода „Алмаз“ - предприятие от руския военнопромишлен комплекс, което е част от „Ростех“. Заводът е специализиран в производството на военни комуникационни системи, радиоелектронно оборудване, специално комуникационно оборудване и ремонт на военна техника. Той изпълнява държавни отбранителни поръчки за руското Министерство на отбраната.

Все още не е известна причината за пожара. Губернаторът на областта Юрий Слюсар обаче даде да се разбере какво е станало, макар да не посочи точно завода "Алмаз". Той написа в Telegram, че "снощи, при отблъскването на въздушен удар срещу Ростовска област, бяха унищожени над 50 безпилотни летателни апарата в шест района на областта: Кашарски, Чертковски, Милеровски, Тарасовски, Шолоховски и Верхнедонски. В Тарасовския район отломки от безпилотни летателни апарати повредиха прозореца на къща в село Каюковка. Няма пострадали. Заплахата от безпилотни летателни апарати в Ростовска област продължава. Бъдете внимателни! Напуснете откритите улици, влезте в сгради и стойте далеч от прозорците".

Още: Нашите са натам! Руски моторист се превърна в GPS за украински дрон, за да отърве собствената си кожа (ВИДЕО)

През нощта в Белгород също се случиха поредица от експлозии. Руски зенитни оръдия свалиха ракети над високите сгради в града.

Един човек е ранен в Белгород в резултат на удара на дрон по жилищна сграда, а друг е ранен при атака в Стари Оскол - по данни на оперативния щаб. „Жилищна сграда в Белгород беше атакувана от дрон на украинските въоръжени сили. <...> Взривът предизвика пожар на балконите на няколко апартамента. Пожарните екипи гасят пожара“, съобщи първоначално оперативният щаб в региона.

Каналът в Telegram „Пепел.Белгород“ съобщава, че дрон е ударил сграда на улица „Буденни“ № 12 и че съседната сграда на улица „Буденни“ № 14 също е с щети. Анализатор от ASTRA потвърди щетите по сграда № 12 въз основа на снимки на очевидци. „Пепел“ съобщава също, че няколко други жилищни сгради също горят на улица „Есенина“ в Белгород.

Оперативната група на Белгородска област по-късно даде допълнителна информация за последствията от атаката срещу жилищната сграда. "На мястото на инцидента беше оказана медицинска помощ на мъж с множество рани от шрапнел по лицето. Той отказа предложението да бъде транспортиран до болница“, се казва в изявлението. От оперативната група добавиха, че през нощта дрон е ударил търговска сграда в град Нови Оскол. „Екип на линейката е откарал мъж с рани от шрапнели по меките тъкани на лицето, главата и ръцете в Централната районна болница в Чернянск. Стъклата, покривът и фасадата са повредени", гласи информацията.

Още: Рано сутрин: Нова руска рафинерия гори след "гостуване" на украински дронове (ВИДЕО)

През изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана на Русия са "пресекли и унищожили" 411 украински безпилотни летателни апарата над областите Брянск, Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Ростов, Саратов, Самара и Тула, анексирания Крим, както и над водите на Азовско и Черно море, обявиха от руското военно министерство тази сутрин.

Нападение на Русия срещу Киев

На фона на всичко това Русия също предприе атака срещу Украйна. Трима души, сред които и едно дете, бяха ранени при нападение на руските въоръжени сили в Киев през нощта - информацията беше бързо актуализирана, 5 ранени. Бяха нанесени щети на жилищни сгради и детска градина, обяви Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Според нея руските удари в киевския район Соломянски са предизвикали пожари.

На един от адресите фасадата на първия етаж на пететажна жилищна сграда е била частично разрушена. Взривната вълна е счупила прозорците на съседните жилищни сгради. На друг адрес в квартал Соломянски са пламнали камион и нежилищна сграда. Пожарът е бил потушен, добави Държавната служба за извънредни ситуации.

Северният мост в Киев беше повреден след руска атака, а движението по него беше блокирано. Според кмета Виталий Кличко електро-, топло- и водоснабдяването на столицата са прекъснати след удари по енергийни обекти в Киевска и Житомирска област. „Северният мост беше повреден в резултат на вражеска атака. Експерти оценяват мащаба на щетите. В момента мостът е затворен за движение и в двете посоки“, написа кметът на Киев в Telegram.

Той също така съобщи, че енергийни съоръжения в Киевска и Житомирска област са били повредени в резултат на нощните удари на руските въоръжени сили. „Ситуацията с електроснабдяването в столицата е изключително трудна. Вследствие на това системите за отопление и водоснабдяване на града са прекъснати. Енергийните и комуналните дружества работят за възстановяване на услугите за жителите“, добави Кличко.