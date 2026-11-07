Гениалният шарлатанин, който убеди крале и папи, че е на 2000 години: Еликсирът на безсмъртието и бруталната му смърт

Събота сутрин е време за чаша ароматно кафе и разказ, който ни пренася отвъд познатия ни свят. В новата ни рубрика "Истории със сутрешното ви кафе" Actualno.com открехва вратата към непознати човешки съдби от различни кътчета на планетата. Хора, чийто живот звучи като сценарий за филм и които могат истински да ни вдъхновят. Налейте си кафе и се пригответе за една завладяваща човешка история.

Героят на нашия разказ: граф Алесандро Калиостро

Място на действието: Европа

Време за четене: Колкото едно кафе

Граф Алесандро Калиостро е една от най-мистичните и омагьосващи фигури на XVIII век. Наричан от едни "божествен учен и лечител", а от други – "най-великия измамник на столетието", животът му преминава между тайните общества, кралските дворци и килиите на Инквизицията. За историята на този загадъчен авантюрист, изпълнена с парадокси, ви разказваме в следващите редове.

Бъдещият граф Калиостро се ражда като бедно момче в Сицилия с името Джузепе Балзамо. С буен нрав и изключителна памет, той отрано проявява интерес към химията, билкарството и рисуването. Изгонен от манастира, където е послушник, Джузепе започва да се прехранва с дребни измами като фалшифициране на документи за наследства и продажба на "чудотворни" лекове. Разбира се, не след дълго тези му занимания го сблъскват със закона и той е принуден да бяга от родния Палермо. Скитанията му го отвеждат в Малта, Гърция, Египет и Персия, където се представя като посветен в древните окултни науки, в алхимията и магията, които, твърди той, е практикувал при източни мъдреци. За успеха му спомага и доста приятната му на младини външност, съчетана с подчертана надменност, с която загатвал, че знае далеч повече от това, което разкрива.

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Снимки: Actualno/ChatGPT5

Новата самоличност

Към края на 1760-те години Джузепе се появява в светското общество в Лондон и Рим, но вече не като дребния мошеник от крайните квартали, а като граф Алесандро Калиостро – благородник с неопределен произход, впечатляващи маниери и тайнствено минало. Той се жени за красивата Лоренца Феличани, която става негова вярна спътница в авантюрите.

Магьосникът отвъд времето

В епохата на Просвещението, когато науката започва да взема връх, европейското общество е обсебено от мистицизма. Калиостро перфектно улавя тази вълна и изгражда около себе си мит, на който мнозина искрено вярват.

Той убеждава хората, че е на повече от 2000 години, че е познавал лично Исус Христос и че притежава тайната формула за вечна младост. За да поддържа легендата, той раздава "капки за дълголетие", които съдържат малки дози живак или опиати, предизвикващи временно освежаване и прилив на енергия, последвани обаче от опасно изтощение.

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Наред с това, Калиостро демонстрира пред смаяните аристократи как уж превръща обикновено олово в чисто злато чрез алхимични прахове. В действителност това са добре организирани илюзии и ловка подмяна на колбите. Не по-малко популярен става и сред бедните, защото не им взима пари за лечение. Но от кралските особи трупа огромно състояние за окултни консултации и еликсири.

Снимки: Actualno/ChatGPT5

Гастрол през почти всички кралски дворове на Европа

Калиостро преминава през най-големите европейски столици, оставяйки след себе си скандали и обожание. По това време външността му вече е претърпяла промяна като някогашната му привлекателност е била безвъзвратно загубена и той е описван от съвременниците си като набит мъж със смугло лице и по-скоро невзрачен вид, но с изключително силно и магнетично излъчване.

В Русия той пристига през 1780 г. под името граф Феникс. Опитва се да спечели доверието на императрица Екатерина Велика, но тя бързо го разгадава като шарлатанин, забранява му достъпа до двореца и го прогонва от страната, след като той се опитва да я "лекува" с фалшиви отвари.

Във Франция обаче триумфът му е пълен. Калиостро става сензация във Версай като основава Египетското масонство, в което допуска и участието на жени.

Граф Калиостро. Снимки: Wikipedia

През 1785 г. обаче Калиостро се оказва замесен в грандиозния скандал с фалшивото диамантено колие, предназначено за кралица Мария-Антоанета. Около тази афера се вдига огромен шум и макар френската кралица да няма вина, тази злополучна история допринася за безвъзвратното сриване на авторитета й в навечерието на Революцията. Въпреки че съдът оправдава Калиостро поради липса на преки доказателства, крал Луи XVI го прогонва от Франция.

Арестът и Инквизицията

След изгонването му от Франция, Калиостро се завръща в Италия, където продължава масонската си дейност и опитите да лекува хора. В Рим обаче той е предаден от собствената си съпруга Лоренца, която под натиска на семейството си и католическата църква го обвинява в ерес, черна магия и богохулство.

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През декември 1789 г. Папската инквизиция го арестува. Процесът срещу него е шумен и показен. Осъден е на смърт чрез обесване, но папа Пий VI проявява "милосърдие" и заменя смъртната му присъда с доживотен затвор при строг режим.

Последните дни в крепостта Сан Лео

Калиостро е хвърлен в кошмарна килия, изсечена в скалата на суровата планинска крепост Сан Лео в Северна Италия. За него е отредена килията "кладенец" - в нея Калиостро е спуснат с въже, високо над главата му има само една решетка, той няма дори свещ, а храната му се подава също с въже.

Там, изолиран от света, сломен физически и психически, някогашният безсмъртен граф умира на 26 август 1795 г. на 52-годишна възраст след поредица от апоплектични удари.

Въпреки това Алесандро Калиостро остава в историята като една от най-интригуващите фигури – предтеча на съвременните илюзионисти и духовни гурута. Образът му вдъхновява Гьоте, който лично посещава семейството му в Сицилия, за да проучи миналото му. За него пише Александър Дюма в романа си "Юзеф Балзамо", както и редица руски класици.

Всяка събота сутрин крие поне една история, която чака да бъде разказана. Очаквайте следващата завладяваща съдба в "Истории със сутрешното ви кафе" на Actualno.com точно след една седмица. Пожелаваме ви спокоен уикенд, а ако този разказ ви е докоснал, споделете го с чаша кафе и приятел.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI