Украйна потвърди, че е изстреляла по цел в Русия новата си балистична ракета FP-7 (ВИДЕО)

Украинската оръжейна компания Fire Point обяви първото изстрелване на украинска балистична ракета срещу Русия. Потвърждението дойде от изпълнителния директор на гиганта Ирина Терех. Тя уточни, че тактическата балистична ракета има обсег от 300 километра, но не уточни кой обект е бил поразен. Терех също така каза, че компанията работи върху версия с по-голям обсег и се надява да я представи преди края на годината. Припомняме, че по-рано този месец WSJ съобщи, че е имало стрелба по цел в окупираната украинска територия.

😌 Fire Point announces first Ukrainian ballistic missile launch against Russia Fire Point CEO Iryna Terekh said the tactical ballistic missile has a range of 300 km. She did not specify which target it struck. Terekh also said the company is working on a longer-range version and hopes to unveil it before the end of the year. — NEXTA (@nexta_tv) October 12, 2026

Изпълнителният директор на Fire Point добави, че става въпрос за ракетата FP-7, като по думите й това е най-краткият срок за разработка на подобна балистична ракета. „Досега най-краткият срок за подобна ракета беше 7 години. Ние го съкратихме до две. Обикновена балистична ракета отнема около 15 години в средностатистически план. Системи като Patriot отнемат 30 до 40 години“, уточни още Ирина Терех.

Firepoint CEO Terekh: Before our FP7 missile, the shortest ever recorded timeline for developing a ballistic missile was 7 years. We brought it to two. A regular ballistic missile takes around 15 years on average. Systems like Patriot take 30 to 40 years. 1/ https://t.co/2kCGvPv0c7 — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) October 12, 2026

Поредно съобщение за използване на FP-7

Преди седмица украинският президент Володимир Зеленски обяви, че страната му е изпробвала ракетата FP-7 на компанията Fire Point. Той обаче също не уточни каква цел е била поразена.

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Производителят Fire Point определя FP-7 като по-евтина алтернатива на американските ATACMS и като балистичен прехващач за програмата за противовъздушна отбрана "Фрея". За FP-7, вместо типичната за такива системи пускова установка на многоосово шаси, компанията използва релсова направляваща система на ремарке – както и при "Фламинго". От компанията смятат, че това позволява на комплекса по-лесното му адаптиране към различни мисии и възможности за употреба.

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Преди седмица украинският президент Володимир Зеленски обяви, че страната му е изпробвала ракетата FP-7 на компанията Fire Point. Той обаче също не уточни каква цел е била поразена.

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Производителят Fire Point определя FP-7 като по-евтина алтернатива на американските ATACMS и като балистичен прехващач за програмата за противовъздушна отбрана "Фрея". За FP-7, вместо типичната за такива системи пускова установка на многоосово шаси, компанията използва релсова направляваща система на ремарке – както и при "Фламинго". От компанията смятат, че това позволява на комплекса по-лесното му адаптиране към различни мисии и възможности за употреба.

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