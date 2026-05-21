Ню Йорк с "балкански" проблем: Дупка затвори писта на летище "Ла Гуардия"

Една от пистите на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк бе затворена заради дупка. В резултат бяха анулирани и забавени полети. Дупката е била открита при рутинна сутрешна проверка. Властите предупредиха, че ще се стигне до отменяне и отлагане на полети, още повече предвид прогнозите за гръмотевични бури.

По данни на специализирания уебсайт FlightAware около 200 полета от и до летище "Ла Гуардия" са били анулирани, а 190 - забавени.

ОЩЕ: Трагедия на летище "Лагуардия": Самолет се вряза в пожарна кола (ВИДЕО)

Припомняме, че през март самолет на "Еър Канада експрес" се сблъска с пожарна кола на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк при кацане. При инцидента загинаха двамата пилоти, а няколко пътници бяха ранени.

Летищната администрация на Ню Йорк и Ню Джърси заяви, че пожарната кола е била на път към друго произшествие, когато е била ударена от самолета. Сержант и офицер в пожарната кола са със счупени крайници.