Украйна разсипа руски военни съоръжения в окупирания Донецк (ВИДЕО)

Няколко удара разтресоха окупирания от руснаците град Донецк, който е административен център на едноименната украинска област, незаконно анексирана от Руската федерация под името "Донецка народна република". Това се случи на 8 септември, като основна цел на украинците е бил бившият завод „Топаз“, съобщават редица украински OSINT-анализатори (работещи с отворени данни и публично достъпни източници). Последствията от ударите не са уточнени. Заводът е бил нападан още през 2023 и 2024 г.

Защо е важен за руснаците заводът "Топаз"?

"Топаз" специализираше в разработването и производството на сложни радиотехнически системи и комплекси, включително комплекси за радиотехническо разузнаване с голям обхват и системи за ранно предупреждение за противовъздушна отбрана. От началото на руската военна агресия през 2014 г. производството на някои модели оборудване от държавната компания „Топаз“ беше прехвърлено на промишления комплекс „Искра“.

Територията на индустриалната зона „Топаз“ беше използвана няколко пъти от руските въоръжени сили като база за военно оборудване и личен състав.

Още поражения в Донецк

Известният украински канал Dnipro Osint определи местоположението на удар и по командния пункт на 41-ва комбинирана армия на Русия в Донецк. Една от целите е бил Държавният изследователски институт за комплексна автоматизация, който в момента се използва като щаб на 41-ва комбинирана армия.

После беше локализирана и трета атака - руски команден пункт на 20-а гвардейска мотострелкова дивизия е бил ударен от дрон. Той се намира на територията на металургичен завод. Тези удари бяха потвърдени и от известния украински OSINT-анализатор "КиберБорошно".

Преди това не само Донецк, а и окупираните Енакиево и Макеевка попаднаха под обстрел. Местните жители съобщаваха за силни експлозии и голям брой удари в различни райони. Регистрирани бяха пожари.

Твърди се, че ударите по "Топаз" са били извършени с крилати ракети и дронове. 

Става въпрос за мини-крилати ракети като безпилотните ракети "Пекло" или "Паляниця", също така може би са използвани безпилотни летателни апарати с реактивни двигатели.

Държавната информационна агенция на Русия "РИА Новости" показа отломки от свалена ракета, за която твърди, че е Storm Shadow и че тя е нанесла удари в Донецк. Отломките изглеждат удобно изложени в близост до училище.

"В резултат на удара на украинските въоръжени сили бяха повредени и 18 жилищни сгради. Освен това бяха повредени 14 граждански инфраструктурни съоръжения (училища, детска градина, търговски обекти). Общо бяха регистрирани 28 атаки", написа ръководителят на "ДНР" Денис Пушилин, който е инсталиран на поста си от Кремъл. Според него има две жертви и поне 16 ранени.

Димитър Радев
