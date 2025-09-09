Украйна разсипа руски военни съоръжения в окупирания Донецк (ВИДЕО)

Няколко удара разтресоха окупирания от руснаците град Донецк, който е административен център на едноименната украинска област, незаконно анексирана от Руската федерация под името "Донецка народна република". Това се случи на 8 септември, като основна цел на украинците е бил бившият завод „Топаз“, съобщават редица украински OSINT-анализатори (работещи с отворени данни и публично достъпни източници). Последствията от ударите не са уточнени. Заводът е бил нападан още през 2023 и 2024 г.

Moment(s) of impact in occupied Donetsk. Several explosions right after each other can be heard. https://t.co/tgSXAOjOGv pic.twitter.com/qw8uxo3dRX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 8, 2025

Aftermath of the combined drone and missile attack in occupied Donetsk this evening, aimed for the “Topaz” plant. https://t.co/tgSXAOjOGv pic.twitter.com/BtagkmVpBp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 8, 2025

Защо е важен за руснаците заводът "Топаз"?

"Топаз" специализираше в разработването и производството на сложни радиотехнически системи и комплекси, включително комплекси за радиотехническо разузнаване с голям обхват и системи за ранно предупреждение за противовъздушна отбрана. От началото на руската военна агресия през 2014 г. производството на някои модели оборудване от държавната компания „Топаз“ беше прехвърлено на промишления комплекс „Искра“.

Територията на индустриалната зона „Топаз“ беше използвана няколко пъти от руските въоръжени сили като база за военно оборудване и личен състав.

Още поражения в Донецк

Известният украински канал Dnipro Osint определи местоположението на удар и по командния пункт на 41-ва комбинирана армия на Русия в Донецк. Една от целите е бил Държавният изследователски институт за комплексна автоматизация, който в момента се използва като щаб на 41-ва комбинирана армия.

После беше локализирана и трета атака - руски команден пункт на 20-а гвардейска мотострелкова дивизия е бил ударен от дрон. Той се намира на територията на металургичен завод. Тези удари бяха потвърдени и от известния украински OSINT-анализатор "КиберБорошно".

A third strike in occupied Donetsk tonight was geolocated by Dnipro Osint: A Russian command post of the 20th Guards Motor Rifle Division was struck by a drone, located on the grounds of a metallurgical plant. https://t.co/tjezFwD7Ar pic.twitter.com/0O15bK7fgI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 8, 2025

In Donetsk, two more command posts were hit: one likely belonging to the 20th Motor Rifle Division, the other to the 41st Combined Arms Army, CyberBoroshno reports. https://t.co/JqKGen6CyI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 8, 2025

Преди това не само Донецк, а и окупираните Енакиево и Макеевка попаднаха под обстрел. Местните жители съобщаваха за силни експлозии и голям брой удари в различни райони. Регистрирани бяха пожари.

Твърди се, че ударите по "Топаз" са били извършени с крилати ракети и дронове.

OSINT analysts report that in occupied Donetsk, the former "Topaz" plant was struck by cruise missiles. They note that the occupiers repeatedly used the industrial zone as a base for military equipment and personnel. A substation in Makiivka was also hit. pic.twitter.com/95hzLjqbfN — WarTranslated (@wartranslated) September 8, 2025

More footage from occupied Donetsk.. Based on the debris, the attack may have involved mini-cruise missiles such as the “Peklo” or “Palyanytsia” drone-missiles, or jet-powered UAVs. Lots of explosions could be heard. https://t.co/kTNrJRa5GI pic.twitter.com/pK9IC89gtZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 8, 2025

Става въпрос за мини-крилати ракети като безпилотните ракети "Пекло" или "Паляниця", също така може би са използвани безпилотни летателни апарати с реактивни двигатели.

Държавната информационна агенция на Русия "РИА Новости" показа отломки от свалена ракета, за която твърди, че е Storm Shadow и че тя е нанесла удари в Донецк. Отломките изглеждат удобно изложени в близост до училище.

Russians are showing what they claim is wreckage of a downed Storm Shadow missile in Donetsk, conveniently displayed near a school. pic.twitter.com/Q0whPcyANs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 8, 2025

"В резултат на удара на украинските въоръжени сили бяха повредени и 18 жилищни сгради. Освен това бяха повредени 14 граждански инфраструктурни съоръжения (училища, детска градина, търговски обекти). Общо бяха регистрирани 28 атаки", написа ръководителят на "ДНР" Денис Пушилин, който е инсталиран на поста си от Кремъл. Според него има две жертви и поне 16 ранени.