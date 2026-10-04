Теймураз Гогиашвили, заподозрян в убийството на бившата съпруга на московския ресторантьор Церетели и дъщеря ѝ в Москва, се оказа бивш сътрудник на „опълченеца от ДНР“ Арсен Павлов, известен с прякора си „Моторола“ и участник в битката за летище Донецк през 2014 г. Телеграм-каналът ASTRA разкри, че той е обслужвал транспорта на Z-„военните кореспонденти“ в зоната на бойните действия след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна и е работил за пропагандната агенция на Дмитрий Киселев „Россия днес“.

Медведев изброи условията за мир в Украйна, тя атакува ключово руско военно летище. Мерц дойде в Киев (ВИДЕО)

Убийствата

47-годишният Теймураз Гогиашвили, задържан по подозрение в убийството на 54-годишната бизнесдама Елена Церетели и 19-годишната ѝ дъщеря, преди това се е сражавал в Донбас като част от отряда „Спарта“ на Арсений Павлов (известен като „Моторола“), воюващ на страната на проруските сепаратисти, разкри ASTRA.

Още: Руски самолети Су са поразени, подполковници и майори са загинали при катастрофа на Ту-95 (ВИДЕО)

A maniacal dismemberment killer was detained in Russia: he previously fought on the side of the Donetsk separatists The case concerns former Sparta Battalion fighter Teimuraz Gogiashvili. He is suspected of murdering and dismembering a Russian woman and her 19-year-old daughter. Gogiashvili took part in battles against Ukrainian forces in Donbas, after which he returned to business in Moscow. The killer confessed. During his detention, Kalashnikov assault rifles, ammunition, grenades, and grenade launchers were found in his possession. — NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2026

Според разследващите, Гогиашвили е убил 19-годишната Дария в Москва, а след това и майка ѝ, Елена Церетели, бизнесдама и бивша съпруга на московския ресторантьор Мамука Церетели. Тялото на дъщеря ѝ е открито на 4 октомври в гараж в Нова Москва, използван от Гогиашвили. Там са открити и оръжия и боеприпаси. Ден по-рано, на 3 октомври, части от тялото на Елена Церетели са открити в торби на балкона на апартамент на булевард „Жулебински“. Разследващите са открили и ножове и следи от нещо, което изглежда е кръв.

Според Министерството на вътрешните работи, Гогиашвили се е укрил и е бил задържан от московските служители на криминалното разследване с подкрепата на руската Национална гвардия във Воронежска област. Той е доведен в Москва за разпит. Според ТАСС заподозреният е признал и за двете убийства и е започнал да дава показания.

В Киев има предатели, насочващи руските реактивни дронове: Думи на съветник на Зеленски, преживял руско покушение с дрон (ОБЗОР - ВИДЕО)

Елена Церетели

Елена Церетели е имила бизнес със салони за красота и недвижими имоти и преди това е била омъжена за московския ресторантьор Мамука Церетели. Гогиашвили е бил неин партньор.

Още: Мерц в Киев: Оръжия за милиарди за Украйна. Германия тренира за война в Хамбург (ВИДЕО)

През 2014 г. разследващи от OSINT общността InformNapalm писаха за грузински боец ​​от „опълчението на ДНР“ Теймураз Гогиашвили с позивна „Гоги“. Той се появява във военна униформа и въоръжен и в репортаж на „военния кореспондент“ на „Комсомолская правда“ Александър Коц от февруари 2015 г. В една от публикациите на онлайн списанието „Камертон“ Гогиашвили е наречен бодигард на Арсен Павлов „Моторола“ Павлов, но погрешно е посочено и че е загинал заедно с него при експлозията в асансьор. Арсений Павлов е бивш командир на батальон „Спарта“ в т. нар. „ДНР“. От 2014 г. той участва в бойни операции срещу украинските сили и е участвал в превземането на градове. През 2015 г. СБУ го обвинява във военни престъпления. Павлов загива на 16 октомври 2016 г. при експлозия в асансьор в жилищен блок в окупирания Донецк.

25 посолства на ЕС отказват да напуснат Киев след предупреждението на Русия за нови удари