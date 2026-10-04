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Тъжна вест за българския спорт: Почина треньорът, открил олимпийската шампионка Тереза Маринова

04 октомври 2026, 22:17 часа 1038 прочитания 1 коментар
Снимка: Envato
Тъжна вест за българския спорт: Почина треньорът, открил олимпийската шампионка Тереза Маринова

Българската лека атлетика загуби една от знаковите си фигури. Почина Светослав Топузов - дългогодишен треньор и спортен деятел, свързал името си с развитието на редица големи български таланти. Именно той е първият треньор на олимпийската шампионка Тереза Маринова и човекът, който стои до нея в началото на големия ѝ път в тройния скок. За кончината му съобщиха от Българската федерация по лека атлетика, откъдето изразиха съболезнования към семейството и близките му.

От шампион в тройния скок до треньор на световна шампионка

Светослав Топузов е роден през 1949 година в село Врабево, Троянско. Завършва средното си образование в Ловеч, а след това и ВИФ. Преди да се посвети на треньорската професия, самият той се състезава успешно в леката атлетика. Става републикански шампион в тройния скок при юношите и мъжете и достига до националния отбор на България.

Най-трайна следа обаче оставя като треньор. Топузов е първият наставник на Тереза Маринова и има ключова роля в изграждането й като състезател. Под негово ръководство през 1996 година тя става световна шампионка за девойки в Сидни и поставя световен рекорд до 20 години с 14,62 метра в тройния скок. Четири години по-късно Маринова достига до най-големия успех в кариерата си - олимпийската титла при жените в Сидни.

Тереза Маринова

Живот, посветен на българския спорт

Топузов е бил старши треньор на националния отбор на България в направление "Скокове", а професионалният му път го отвежда и в Дубай, където работи като главен треньор. Бил е и главен експерт на Министерството на младежта и спорта за Северозападна и Централна Северна България.

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Името му остава особено силно свързано с Плевен. Той е основател на АК "Феникс 2004" и посвещава десетилетия на откриването и развитието на млади състезатели. Работата му излиза и извън пределите на леката атлетика. Топузов помага в кондиционната подготовка на олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, както и на една от големите надежди на българския тенис Росица Денчева.

Още през 1996 година е обявен за "Почетен гражданин на Плевен", а през 2024 година, когато навършва 75 години, отново получава признание за приноса си към спорта в града.

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Лека атлетика Тереза Маринова
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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