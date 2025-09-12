Украйна разтърси Санкт Петербург, Москва и най-големия петролен терминал на Русия (ВИДЕО)

Украинските сили извършиха атака с най-малко 221 дрона срещу Русия в нощта на 11 срещу 12 септември. Експлозии се чуха във втория по големина град на Руската федерация - Санкт Петербург, както и в Ленинградска област като цяло. Нападението засегна най-големия руски пристанищен терминал за товарене на петрол - Приморск, който се намира в този регион. Взривове имаше още в Смоленска и Брянска област, дронове бяха свалени над столицата Москва.

Взривове в Санкт Петербург и удар на пристанището в Приморск

Около 3 ч. след полунощ жители на град Тосно в Ленинградска област, югоизточно от Санкт Петербург, съобщиха за експлозии. „Силите за противовъздушна отбрана работят по безпилотни летателни апарати над територията на районите Волосовски, Тосненски, Гачински, Ломоносовски в Ленинградска област и Пушкински район в Санкт Петербург", обяви местният губернатор Александър Беглов.

Последва официално съобщение, че са били унищожени над 20 дрона. "Атаката с дронове продължава да бъде отблъсквана. Падащи отломки са регистрирани на улиците „Промишленная“ и „Чехова“ в Тосно. Местата на катастрофите са оградени, няма пожари или жертви", добави Беглов.

Тази сутрин - около 7 ч. - жителите на Ленинградска област, включително на Санкт Петербург, продължаваха да чуват експлозии и съобщиха за едно от най-мащабните нападения над региона от началото на пълномащабната война на диктатора Владимир Путин в Украйна.

На летище "Пулково" в Санкт Петербург 28 полета са забавени, 13 са отменени, а 11 самолета са пренасочени към алтернативни летища поради атака с дронове, съобщи операторът на летището пред контролираната от Кремъл информационна агенция "РИА Новости".

Най-големият руски пристанищен терминал за товарене на петрол Приморск бе атакуван в Ленинградска област, като на един от корабите е избухнал пожар, съобщи губернаторът. „Над 30 безпилотни летателни апарата са унищожени от силите за противовъздушна отбрана и средствата над Ленинградска област", допълни той в актуализирано съобщение.

"Пожарът на един от корабите в пристанището на Приморск се гаси. Системата за пожарогасене е активирана. Падащи фрагменти и отломки от безпилотни летателни апарати са регистрирани във Всеволожск, Тосно, селата Покровское и Узмино, както и извън населените места в район Ломоносов. Няма жертви. Атаката с дронове е отблъсната“, написа ръководителят на областта малко преди жителите на населените места да съобщят за още взривове.

Няма опасност от разлив на нефт, каза Беглов. Впоследствие стана ясно, че пожарът на плавателния съд е бил потушен. В Приморск също е изгасен пожар в помпена станция. Няма жертви, добави губернаторът.

Мащабна атака в Смоленска и Брянска област, както и срещу Москва

В Смоленска област взривове се чуха малко след полунощ. За опасност от безпилотни летателни апарати предупреди местният губернатор. "Системите за противовъздушна отбрана на руското министерство на отбраната в момента работят за отблъскване на въздушна атака от украинските въоръжени сили", написа по-рано той. Все още не е ясно дали има попадения и какви са те.

Петима души са ранени в област Брянск "в резултат на удари на украинските въоръжени сили по пътнически микробус, който превозваше служители на предприятие по магистралата Погар-Гремяч в Погарския район", заяви местният губернатор.

А след полунощ кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за общо 9 свалени дрона над областта. "Службите за спешна помощ работят на място", добави той.

Според прокремълския Telegram канал SHOT, чийто основател е под европейски санкции, пожар е избухнал в психиатрична болница в Тамбов. Петима пациенти са ранени, двама от тях са в тежко състояние. Огънят е избухнал днес около полунощ. Около 50 пациенти и членове на персонала са били спешно евакуирани. Петима души са били откарани в различни болници с тежки изгаряния. "Разглеждат се няколко причини за пожара. Възможно е пациентите сами да са запалили отделението. Пожарът вече е потушен", допълва каналът.

Според SHOT дронове „Лютий” атакували Ленинградска област - твърди се, че са били изстреляни от украинските Ровненска и Черниговска област. "Безпилотните летателни апарати летяха в групи по 7, приблизително веднъж на час, и пренасяха около 7 кг експлозив. Полетите все още са ограничени на летище Пулково в Санкт Петербург. Повече от 90 полета са забавени за излитане и кацане, а други 40 са отменени", пише каналът.

Русия е свалила 221 дрона

Руското министерство на отбраната съобщи, че противовъздушната отбрана е "прехванала и унищожила" 221 украински безпилотни летателни апарата през нощта. От тях 85 са били свалени над Брянска област, 42 - над Смоленска област, 28 - над Ленинградска област.

Още 18 безпилотни летателни апарата са летели над Калужка област, 14 - над Нижегородска, по 9 - над Орловска и Московска, 7 - над Белгородска, по 3 - над Ростовска и Тверска област, по 1 - над региона на Псков, Тулска област и Курска област.

Атаките идват два дни след като най-малко 19 руски дрона нахлуха в полското въздушно пространство и доведоха до една от най-големите ескалации на Москва срещу НАТО от началото на войната в Украйна.

