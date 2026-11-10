Русия продължава да репресира култури, считани за „неприятелски“. В Краснодарския държавен институт по култура (КДИК) е в сила списък с държави, чиито танци са забранени за изпълнение в дипломни работи. Университетът вече е забранил традиционна хореография не само от Украйна, но и от Армения и Молдова, съобщи в социалните мрежи завършилата КДИК Каролина Гонгадзе. Във видеоклип, публикуван в Instagram, хореографката обясни, че е изпълнила грузински танц на дипломирането си.

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Предупреждение

Тя е била предупредена, че подобна тема може да не бъде допусната за защита на дипломната ѝ работа, но в крайна сметка на Гонгадзе ѝ е било позволено да я защити. Междувременно, друга студентка от нейната група е била възпрепятствана да изпълни молдовски танц седмица преди изпита, защото Молдова е в „списъка със забранени държави“. Както по-късно Каролина научи, Армения също е в същия списък, поне. След като завършва КДИК, преподавателите ѝ я молят да представи арменски танц на местен фестивал, но по-късно отменят представлението, обяснявайки, че „Русия и Армения не са приятели“. Гонгадзе твърди, че нейният университет е започнал да забранява часовете по танци въз основа на националност след началото на войната в Украйна. Първоначално произведения на украинската култура бяха забранени, но след това практиката започна да се разпространява и сред други националности. В заключение на речта си хореографката посъветва кандидатстващите в Киевския държавен институт по културата да преосмислят решението си, „иначе ами ако забранят и вашата националност?“ и полушеговито изрази надежда, че дипломата ѝ няма да бъде отнета. Каролина скоро изтри видеото от социалните мрежи.

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Неприятелски

Преди това руските власти последователно декларираха отвореността на страната към различни култури и народи и фундаменталното си нежелание да реагират на „културата на отмяната“, с която руското изкуство се е сблъскало в чужбина след 24 февруари 2022 г. „Има много световни културни постижения в страни, които днес наричаме неприятелски. Въпреки че нямаме неприятелски страни, имаме неприятелски елити в тези страни“, заяви лично Владимир Путин през 2024 г.

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Освен това, с началото на войната, украинският език и музика бяха ефективно забранени в Русия и окупираните територии, включително публичното изпълнение на украински песни. С течение на времето тези негласни ограничения се разпространиха и върху различни произведения на западната култура, особено след като „международното ЛГБТИ движение“ беше обявено за екстремистко през ноември 2023 г. и законът „за защита на руския език“ влезе в сила на 1 март 2026 г. Миналата пролет тези забранителни практики достигнаха нивото на училищните абитуриентски балове: в няколко региона на тийнейджъри беше забранено да танцуват валс на песни на изпълнители като Стинг, Тони Бракстън и Уитни Хюстън.

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