Спорт:

Русия започна да забранява танци от „неприятелски“ страни

10 ноември 2026, 22:50 часа 1121 прочитания 0 коментара
Снимка: Unplash
Русия започна да забранява танци от „неприятелски“ страни

Русия продължава да репресира култури, считани за „неприятелски“. В Краснодарския държавен институт по култура (КДИК) е в сила списък с държави, чиито танци са забранени за изпълнение в дипломни работи. Университетът вече е забранил традиционна хореография не само от Украйна, но и от Армения и Молдова, съобщи в социалните мрежи завършилата КДИК Каролина Гонгадзе. Във видеоклип, публикуван в Instagram, хореографката обясни, че е изпълнила грузински танц на дипломирането си.

Путинова Русия ни счита за държава, която не спазва традиционните руски ценности

Предупреждение

Тя е била предупредена, че подобна тема може да не бъде допусната за защита на дипломната ѝ работа, но в крайна сметка на Гонгадзе ѝ е било позволено да я защити. Междувременно, друга студентка от нейната група е била възпрепятствана да изпълни молдовски танц седмица преди изпита, защото Молдова е в „списъка със забранени държави“. Както по-късно Каролина научи, Армения също е в същия списък, поне. След като завършва КДИК, преподавателите ѝ я молят да представи арменски танц на местен фестивал, но по-късно отменят представлението, обяснявайки, че „Русия и Армения не са приятели“. Гонгадзе твърди, че нейният университет е започнал да забранява часовете по танци въз основа на националност след началото на войната в Украйна. Първоначално произведения на украинската култура бяха забранени, но след това практиката започна да се разпространява и сред други националности. В заключение на речта си хореографката посъветва кандидатстващите в Киевския държавен институт по културата да преосмислят решението си, „иначе ами ако забранят и вашата националност?“ и полушеговито изрази надежда, че дипломата ѝ няма да бъде отнета. Каролина скоро изтри видеото от социалните мрежи.

Още: С помощта на приматите: Съратник на Путин търси тайната на дълголетието

Неприятелски

Преди това руските власти последователно декларираха отвореността на страната към различни култури и народи и фундаменталното си нежелание да реагират на „културата на отмяната“, с която руското изкуство се е сблъскало в чужбина след 24 февруари 2022 г. „Има много световни културни постижения в страни, които днес наричаме неприятелски. Въпреки че нямаме неприятелски страни, имаме неприятелски елити в тези страни“, заяви лично Владимир Путин през 2024 г.

Лавров: Русия постепенно се отказва от термина "неприятелски държави“

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Освен това, с началото на войната, украинският език и музика бяха ефективно забранени в Русия и окупираните територии, включително публичното изпълнение на украински песни. С течение на времето тези негласни ограничения се разпространиха и върху различни произведения на западната култура, особено след като „международното ЛГБТИ движение“ беше обявено за екстремистко през ноември 2023 г. и законът „за защита на руския език“ влезе в сила на 1 март 2026 г. Миналата пролет тези забранителни практики достигнаха нивото на училищните абитуриентски балове: в няколко региона на тийнейджъри беше забранено да танцуват валс на песни на изпълнители като Стинг, Тони Бракстън и Уитни Хюстън.

За десетина дни Украйна спря още 30% от преработката на руския петрол. В САЩ бензинът поевтиня под 4 долара

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Танци Русия война Украйна неприятелски държави
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес