Украйна поиска от САЩ ускорени доставки на ракети прехващачи

Украинският външен министър Андрий Сибиха е призовал държавния секретар на САЩ Марко Рубио да ускори доставките на ракети прехващачи за Украйна. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на интервю със Сибига след срещата му с Рубио в Париж. Разговорът се е състоял в кулоарите на срещата на външните министри от Г-7. Сибиха е настоял Вашингтон да продължи да оказва натиск върху Москва, докато в Абу Даби се водят дипломатически усилия за прекратяване на войната.

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Призивът идва на фона на засилените руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура с наближаването на зимата. Според Ройтерс действията са насочени към отслабване на морала на украинското население. Сибиха заяви, че Украйна остава готова да обсъди различни мерки за деескалация, включително споразумения за прекратяване на огъня, които да обхващат Черно море и енергийната инфраструктура.

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По думите му предложения за прекратяване на огъня в Черно море вече са били предадени на Русия чрез посредници, сред които Турция, Египет и Индия. Украинският външен министър обаче не изрази особен оптимизъм за напредък и посочи, че Киев все още очаква отговор от Москва, пише БТА.

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