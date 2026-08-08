Кабинетът "Радев":

Двойното обозначаване евро - лев приключва днес

08 август 2026, 8:00 часа 1312 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Двойното обозначаване евро - лев приключва днес

Днес, 8 август, ще виждаме задължителните цени в евро и лев за последен път, тъй като приключва действието на правилото за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите.

От утре, 9 август, етикетите в търговските обекти ще показват цените само в евро.

Едногодишният период на двойното обозначаване на цените в левове и евро действаше като временна мярка. Целта беше да подпомага потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от страна на търговците.

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След изтичане на срока на двойното обозначаване търговците все още ще могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволно, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите.

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Източник: iStock

Недвусмислено обаче трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер, предаде БНР.

Измененията, приети от депутатите през юни в законите за защита на потребителите и на конкуренцията, предвиждат и след изтичане на периода на двойно обозначаване на цените потребителите да бъдат защитени срещу неправилно превалутиране или нелоялни търговски практики. На практика беше забранено увеличаването на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, за срок от 1 година. Сигналите в подобни случаи се подават до НАП, а когато нарушители са банки - до БНБ.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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