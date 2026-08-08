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8 август: Започва превратът за сваляне на княз Александър I Батенберг от власт

08 август 2026, 7:45 часа 1137 прочитания 0 коментара
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8 август: Започва превратът за сваляне на княз Александър I Батенберг от власт

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

8 август 1886 година: Започва превратът за сваляне на княз Александър Батенберг от власт

На този ден през 1886 година започва превратът за сваляне на княз Александър Батенберг от власт.  Вечерта срещу 9 август е извършен държавен преврат, който остава в историята като Деветоавгустовският преврат. Зад организацията и извършването на преврата стои група офицери русофили, които недоволстват от външната политика на княз Александър I Батенберг.

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Майор П. Груев и капитаните А. Бендерев и Р. Димитриев застават начело на преврата. Разчитайки на помощта на юнкерите от Военното училище и части от Струмския полк, те успяват да обезоръжават охраната около двореца в столицата. След обсадата на двореца князът е принуден да подпише прокламация към българския народ. В нея той заявява, че се отказва от престола. Но акцията не е подкрепена от българската общественост и тя се счита за неуспешна.

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Стефан Стамболов, който тогава е председател на Народното събрание, се обявява против преврата. Той извършва контрапреврат с помощта на части от Пловдивския гарнизон. След като се отказва от престола, князът е изведен извън пределите на княжеството. Но след контрапреврата, той е призован да се завърне обратно и отново да заеме мястото си на трона.

Руският император Александър III обаче не одобрява връщането на княза. Следва повторна прокламация от страна на Александър Батенберг към българския народ, в която той заявява, че се отказва от българския престол. След като се оттегля, князът назначава Регентски съвет - в неговия състав влизат Стефан Стамболов, Петко Каравелов и Сава Муткуров. 

Князът напуска окончателно България след абдикацията си. Офицерите, участвали в преврата, емигрират в Румъния, а след това в Русия.

Превратът от 9 август слага началото на българската криза, продължила цяло десетилетие. Кризата приключва с признаването за български владетел на княз Фердинанд I от страна на Русия и останалите велики сили.

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На този ден Александър Батенберг
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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