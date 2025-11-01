Украйна ще получи две установки "Пейтриът" още през следващите дни

Украйна ще получи две пускови установки "Пейтриът" (Patriot) през следващите дни. Това съобщи германският канал "Помощ за Украйна" в социалната медийна платформа X, позовавайки се на европейски партньори.

Отбелязва се също, че доставката на тези пускови установки от складовете на Бундесвера (Германия) е била обявена още през август 2025 г. и е била финансирана до голяма степен от Дания, Литва и Норвегия.

