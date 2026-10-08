Украйна си го връща: Пожар в завод с дейта център на Yandex, гори и рафинерия (ВИДЕО)

Пожар след въздушна атака е избухнал в предприятието "Саста", където се намира един от най-големите дейта центрове на "Яндекс" (Yandex). Той се намира в Сасово, Рязанска област. Ударите вече са потвърдени с геолокализация на появили се в социалните мрежи кадри. Губернаторът на Рязанска област Павел Малков до този момент не е казал нищо за случилото се -Още: Кръв за рожденика: Огромен брой убити цивилни поднесоха днес руските войници на Путин

Yandex вече съобщи за "инцидент" и проблеми със захранването, което пречи на нормалната работа на платформата Yandex Cloud - има срив на широк спектър от облачната инфраструктура на Yandex недостъпна. Смущенията в работата на зоната на достъпност ru-central1-b са започнали в 1:31 часа през нощта. Четиридесет минути по-късно екипът на Yandex Cloud съобщи, че "ситуацията все още не се е стабилизирала". Публикуван е и списък с недостъпни услуги.

"Продължаваме да работим за смекчаване на последиците от инцидента и ще ви информираме за напредъка на възстановяването... Препоръчваме, ако е възможно, да се прехвърли натоварването към други зони на достъпност", се казва в изявлението.

Факт е, че случилото се веднага напомня как преди дни Русия бомбардираше Киев и порази именно обекти с дейта центрове, което сериозно наруши интернет връзките и мобилните комуникации в Украйна.

"Саста" е специализиран в машиностроителни работи - металообработващи машини, като произведените продукти се използват в отбранителната, аерокосмическата, транспортната и тежката руска промишленост. Значението на завода за руския военно-промишлен комплекс не се състои в производството на готови оръжия, а в осигуряването на производствена база - нейните машини са необходими за производството на високопрецизни метални части и възли. "Саста" доставя специализирани машинни инструменти на предприятия на "Роскосмос". Компанията е обект и на международни санкции от Канада, Швейцария, ЕС, Великобритания, Австралия, Нова Зеландия и Япония.

И още - огромен пожар има в района на Салаватската рафинерия в Башкирия (Башкортостан). "Газпром Нефтехим Салават" преработва до 10 милиона тона въглеводородна суровина годишно. Предприятието, част от групата "Газпром", произвежда над 150 продукта, включително моторен бензин, дизелово гориво, мазут, битум, полиетилен, стирен и амоняк. Вече има и геолокализация, която показва, че точно тази рафинерия е уцелена. Има данни за взривове в Стерлитамак - градът е на около 30 километра от рафинерията, която се намира в района на град Салават. Засега ръководителят на автономната република Радий Хабиров не е обелил нито думичка в официалния си канал в Телеграм.