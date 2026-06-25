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Украйна си върна ключов участък в делтата на Днепър при Черно море - Кинбурнската коса (ВИДЕО)

25 юни 2026, 14:19 часа 518 прочитания 0 коментара
Снимка: 37 окрема бригада морськоi пiхоти/Генеральний штаб ЗСУ/украински генщаб
Украйна си върна ключов участък в делтата на Днепър при Черно море - Кинбурнската коса (ВИДЕО)

Кинбурнската коса - полуостров и редица острови плюс дълга ивица пясъчен нанос в делтата на река Днепър при Черно море, отново е под украински контрол. Руските части, които имаха позиции там, са ги изоставили и са отстъпили - защото логистиката им е прекъсната от ударите с дронове на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Това съобщи украинската оперативна група "Одеса", като показа видеокадри как украинското знаме отново се вее над Кинбурнската крепост - има и геолокализация, която го доказва:

Носът на косата отстои на 3,5 километра югозападно от пристанищния град и районен център Очаков. Изкуственият остров Первомайски, използван в миналото от СССР за вонноморска база, се намира на 2,5 км източно от средната част на косата и на 3,5 км южно от Очаков.

Косата е място на сериозни боеве почти от самото начало на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин. Тя е важна точка що се отнася до контрола над река Днепър и възможността да се правят операции съответно на източния бряг на реката (под руски контрол) и западния (под украински контрол). Сегашният украински успех повтаря победа от 2024 година, която обаче впоследствие беше елиминирана от руската армия.

Вчера Дмитро Филатов, който командва Първи щурмови полк на ВСУ, коментира, че в последно време руските разузнавателни дронове са силно намалели като брой - до над 60%, а това позволява на ВСУ да провежда по-лесно щурмови операции:

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война Украйна Кинбурнска коса
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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