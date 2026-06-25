Украйна си върна ключов участък в делтата на Днепър при Черно море - Кинбурнската коса (ВИДЕО)

Кинбурнската коса - полуостров и редица острови плюс дълга ивица пясъчен нанос в делтата на река Днепър при Черно море, отново е под украински контрол. Руските части, които имаха позиции там, са ги изоставили и са отстъпили - защото логистиката им е прекъсната от ударите с дронове на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Това съобщи украинската оперативна група "Одеса", като показа видеокадри как украинското знаме отново се вее над Кинбурнската крепост - има и геолокализация, която го доказва:

Ukraine’s Odesa operational group said the blue-and-yellow flag was raised on Kinburn Spit after Ukrainian fire forced Russian troops to retreat from their positions. Surviving personnel are now evacuating and abandoning defensive lines. Let's see if this is purely a flag… pic.twitter.com/LcrTMWHeuc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 25, 2026

Носът на косата отстои на 3,5 километра югозападно от пристанищния град и районен център Очаков. Изкуственият остров Первомайски, използван в миналото от СССР за вонноморска база, се намира на 2,5 км източно от средната част на косата и на 3,5 км южно от Очаков.

Косата е място на сериозни боеве почти от самото начало на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин. Тя е важна точка що се отнася до контрола над река Днепър и възможността да се правят операции съответно на източния бряг на реката (под руски контрол) и западния (под украински контрол). Сегашният украински успех повтаря победа от 2024 година, която обаче впоследствие беше елиминирана от руската армия.

Вчера Дмитро Филатов, който командва Първи щурмови полк на ВСУ, коментира, че в последно време руските разузнавателни дронове са силно намалели като брой - до над 60%, а това позволява на ВСУ да провежда по-лесно щурмови операции:

«Кількість розвіддронів противника зменшилася на 2/3. Відповідно, наші штурмові групи рухаються без такого інтенсивного вогневого впливу», — командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро «Перун» Філатов у стрімі @army_tv_ua. pic.twitter.com/NcWErmu47c — 1 ОШП (@davinci_army) June 24, 2026

Още: Макрон: Задържахме танкер от сенчестия флот на Путин. Кримски бензиностанции молят диктатора да ги спаси от фалит (ВИДЕО)