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Учителите в готовност за протест заради бюджета

25 юни 2026, 14:55 часа 419 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Учителите в готовност за протест заради бюджета

Учителите са в протестна готовност. Това съобщиха от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа". Те настояват за изтегляне и преработка на държавния бюджет. "С проектобюджета учителите остават излъгани и може да заведат дела срещу държавата, защото в националния колективен трудов договор в средното образование е записано да получават възнаграждение от 125% от средната работна заплата, а предложението на финансовия министър за Бюджет 2026 не я осигурява", заяви пред БНР председателят на синдиката Юлиян Петров.

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"Намаляват парите за образование и от 4,8 стават 4,5% от БВП. Не виждаме и изпълнение на обещанието на управляващата партия, която беше заложила 125% от средната брутна работна заплата за учители. Това всъщност няма как да се осъществи, защото няма заложени пари за това. За това ни трябват поне 6,7 % увеличение, за да стигнем тези 125%", каза той.

От синдиката настояват да се изпълни това обещание към учителите. "Ще обсъдим дали да се стигне до конкретни ситуации. Разбира се, че настояваме за оттегляне и преработка", посочи Петров.

 

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протест Учители Заплати Образование Синдикат образование Бюджет 2026
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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