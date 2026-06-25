България спрямо Унгария: Радев крие комунистическите агенти, Мадяр ще ги разкрива

Малко преди да стане ясно, че новата власт в България, начело на която официално е Румен Радев, се готви да закрие Комисията по досиетата, Bloomberg съобщи, че новото унгарско правителство, начело с Петер Мадяр, планира да разсекрети архивите на разузнавателните си служби от комунистическата епоха. Съответният законопроект вече е внесен за разглеждане в унгарския парламент - ОЩЕ: Управляващите тихомълком закриват Комисията по досиетата

"За разлика от бившите си съюзници от съветския блок, Унгария не е разкрила досиетата на информаторите от прехода към демокрация", отбелязва Bloomberg за Унгария.

Законопроект T/274 "За изменение на Закон III от 2003 г. относно разкриването на дейността на тайните служби на бившия режим и създаването на исторически архив на Службата за държавна сигурност" е с автор адвокат Мартон Мелетели-Барна, член на Комисията по правосъдие и конституционни въпроси и представител на партията "Тиса" на Мадяр. Сегашният закон, в сила от 2003 година, регулира достъпа до документи на бившите тайни служби на комунистическа Унгария (1944–1990 г.), включително политическата полиция (ÁVH и нейните наследници), разузнаването и контраразузнаването, както и оперативни и агентурни досиета.

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"Необходим е пълен преглед на архивните материали с партиен и държавен произход, съхранявани от националните служби за сигурност. Това изменение на закона създава Консултативен комитет за съдействие при прегледа на класифицирани документи, който ще съдейства с конкретни предложения в процеса на преглед и ще информира обществеността за това. Комитетът ще действа само в случаите, когато след прегледа Националната служба за сигурност е решила да запази класифицирания статут на документите, с които разполага", се казва в обяснителната бележка към новия законопроект.

Съгласно законопроекта, Комитетът ще се състои от 11 членове. Всички членове ще бъдат назначавани от правителството за неопределен срок. Председателят и четирима членове, с опит в националната сигурност или служба в съответните агенции, се назначават съвместно от министрите, отговорни за управлението на националните служби за сигурност, гражданското разузнаване и отбраната. Шестима експерти (историци, архивисти или юристи с опит в информационното право и защитата на класифицирана информация) се назначават по предложение на министъра на културата. Членовете на комисията работят без заплащане, но имат право на възстановяване на разходите, свързани с работата им.

"Националните служби за сигурност са длъжни да предоставят на комисията пълен списък с документи, които остават класифицирани след преглед. Комисията може да предложи незабавното разсекретяване на документи, ако не счете за оправдано продължаването им на класифициране. Разсекретените документи трябва незабавно да бъдат прехвърлени в архивите", уточняват авторите на законопроекта. Освен това, само класицифицирани документи след 1 януари, 2020 година, няма да попадат в рамките на закона.

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